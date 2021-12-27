高雄市黃姓男子26日晚間酒駕高速撞上林姓男子一家四口釀悲劇，他一度謊稱遭前車遮蔽視線，但檢察官持監視器打臉他，強調當時黃男前方根本沒車，黃男是在時速七、八十的狀態下、直接撞上林男一家4人。（袁庭堯攝）

BMW男時速七八十「茫茫」衝向人潮 愛河畔監視器成鐵證。

高雄市黃姓男子26日晚間酒駕高速撞上林姓男子一家四口釀悲劇，27日晚間高雄地檢署認定黃男具「殺人之不確定故意」，涉犯刑法第271條殺人既未遂，向法院聲請羈押禁見。黃男當庭坦承當時已經喝到「意識不清」，但他謊稱遭前車遮蔽視線、為超車才不慎撞人。檢方用監視器畫面打臉他，強調當時黃男前方根本沒車，黃男是在時速七、八十的狀態下、直接撞上林男一家4人。

黃男坦承，事發當時他意識已不清楚，只記得當時車速大概七、八十公里，他辯稱，當時前面有輛白車、突然放慢速度擋住他的路，也遮蔽他的視線，他才會從白車右後方超車、不慎撞上林家一家4口。但檢方持監視器打臉黃男，強調事發當時根本沒車擋他，黃男是在毫無減速的狀況下、直接撞上過馬路的林家人。

黃男下午被押解至地檢署，一下車就腿軟，一路踉蹌，面對媒體包圍不斷說「對不起」，問他會不會去靈堂上香，他還點頭說「會」。黃男在警方兩側攙扶戒護下緩步前進，似乎是安全帽遮掩的太過密實，導致步伐緩慢。走上階梯時，媒體問他「已經2次（酒駕前科）了！到底有沒有悔意！」他不斷說「對不起」，步伐更顯顢頇。

媒體再問黃男「會不會去死者靈堂上香」，黃男用力點頭說「會」。但依照該事件屬重大且矚目的性質，加上警方直接依「殺人罪」移送，黃男想去靈堂上香恐怕根本沒有機會。檢方聲請羈押，高雄地院是否裁准，稍晚就會確定。

警方連夜查出，黃男同車的趙姓友人爆料，曾規勸他勿開車，但黃男仍搶下鑰匙堅持要開車，結果在河東路、國民街口高速衝撞造林男一家，造成林男骨盆骨折，范姓妻子重傷不治，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢，一家人瞬間天人永隔。

高雄市長陳其邁第一時間表示「酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容」，要求警察局要從嚴從速儘速偵辦，建請高雄地方檢察署聲押、高雄地方法院重判，同時指示交通局、警察局加強道安大執法，盡速研擬相關修法建議。

檢方表示，訊後認定黃男有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。黃男2006年、2009年均曾因酒駕案件遭移送，仍心存僥倖，明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛的狀態，無法遵守、辨識道路交通標誌及注意車前狀況，竟基於縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷、亦不違背其本意之殺人不確定故意，酒後開車上路，撞擊林姓一家4人，致范女送醫後不治死亡，其餘3人則分別受有輕重傷，經警到場處理，並測得被告吐氣酒精濃度高達每公升1.24毫克。

檢方強調，酒駕肇事害人害己，政府雖大力宣導、進行修法並加強取締，然仍有不少酒駕者心存僥倖一再觸法，漠視其他用路人之身體、生命安全，輕則危害交通安全，重則導致他人受傷甚至死亡，造成無辜家庭人倫破碎。對於酒後駕車之行為嚴厲譴責，並依法究辦，採取零容忍之立場，以遏止酒駕歪風，保障人民安全。

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