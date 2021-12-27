新北副市長劉和然特地於今（27日）前往訪視進駐團隊，並贈牌「青創浮洲」，盼能鼓勵青創團隊在新北創業。（經發局提供）

創業最佳地點在新北！新北市對青創發展始終不遺餘力，群眾募資及創業基地等計畫榮獲今周刊經濟力特別傑出獎，而位在板橋合宜住宅的「青創浮洲」再造新型態創業基地！基地強調社區共榮共生，外加可住可工作的雙重運用空間特性，成功吸引青創公司進駐，新北副市長劉和然特地於今（27日）前往訪視進駐團隊，並贈牌「青創浮洲」，盼能鼓勵青創團隊在新北創業！

劉和然表示，為了減輕創業團隊在初期沉重的金流壓力，新北市與日勝生活科技股份有限公司攜手，公私合作推出青創浮洲進駐計畫，提供兩年期的優惠租金，第一年租金為周邊行情2成，最便宜每坪只要150元起，第二年租金為行情5成，空間更有辦公室、店面、攤位多種選擇，吸引有志創業的團隊優先選擇新北市，目前12組團隊眼明手快已送件審查通過進駐，包含電商、直播經濟、智能販賣機等新型態產業，也有微型創業家以獨具特色的餐飲、零售建立據點。

經發局長何怡明指出，優租方案在110年7月公告後，申請情況熱絡，無論是格局方正的辦公室或是空間深長的店面，每週皆有創業團隊詢問剩餘空間，目前辦公室型僅剩1間、店面型空間尚有19間，審查採先送先審制，每個月皆會召開一次審查會議，只要審查通過，可立即辦理簽約進駐，裝潢屬於自己的創業空間。還在尋找創業空間的團隊們不要再猶豫了，青創浮洲等待你的申請！

經發局補充，今日訪視的2家優秀進駐團隊中，「初色生活有限公司」創立品牌杯具，並跨足架設「計時購物」電商平台，線上線下雙線經營，在紅海中闖出一條自己的路；「網銀數位有限公司」運營網紅直播行銷，提供合作網紅專業培訓課程，曾與嘉義縣政府合作推廣觀光，安排90萬粉絲的網紅作為旅遊大使宣導在地觀光。兩者皆為7年級生創業代表，看準青創浮洲的交通機能以及優惠租金，立即申請並審查通過進駐。

目前青創浮洲進駐計畫持續收件中，申請截至2022年6月30日止，歡迎創業者踴躍提出申請，未來新北市也會持續規劃增設創業空間，2022年更成立青年事務局著重創業發展，歡迎有志開創志業的創業團隊來新北創業，只要審查通過的團隊，就能享有絕佳的交通機能及優於行情租金的創業空間。