中共中央網路安全和信息化委員會近日公布「十四五」國家信息化規劃提出，到2025年，數位中國建設取得決定性進展，資訊化發展水準大幅躍升，數位基礎設施全面夯實，數位技術創新能力顯著增強，數位經濟高品質發展，數位治理效能整體提升。
據大陸網信辦官網刊登的規劃全文，計畫到2025年，線上零售額達到人民幣（下同）17兆元，2020年為11.76兆元；到2025年5G用戶普及率達到56％，上網人數規模預期目標為12億，2020年分別為15％和9.89億。到2025年數位經濟核心產業增加值占GDP比重達到10％，2020年為7.8％。
規劃部署了10項重大任務。其中提出，建設泛在智慧的網路連接設施。加快5G商用網路規模建設與應用創新，實施5G應用「揚帆」行動計畫。面向有條件的城市組織開展「千兆城市」網路建設和示範試點。
此外，規劃還提到要構建雲網融合的新型算力設施。加快構建全國一體化大資料中心協同創新體系，建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等全國一體化算力網路國家樞紐節點。
同時，圍繞落實重大任務，設立了5G創新應用工程、「智慧網聯」設施建設和應用推廣工程、全國一體化大數據中心體系建設工程等17個重點工程。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。