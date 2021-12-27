中共中央網路安全和信息化委員會近日公布「十四五」國家信息化規劃提出，到2025年，數位中國建設取得決定性進展，資訊化發展水準大幅躍升，數位基礎設施全面夯實，數位技術創新能力顯著增強，數位經濟高品質發展，數位治理效能整體提升。

據大陸網信辦官網刊登的規劃全文，計畫到2025年，線上零售額達到人民幣（下同）17兆元，2020年為11.76兆元；到2025年5G用戶普及率達到56％，上網人數規模預期目標為12億，2020年分別為15％和9.89億。到2025年數位經濟核心產業增加值占GDP比重達到10％，2020年為7.8％。

規劃部署了10項重大任務。其中提出，建設泛在智慧的網路連接設施。加快5G商用網路規模建設與應用創新，實施5G應用「揚帆」行動計畫。面向有條件的城市組織開展「千兆城市」網路建設和示範試點。

此外，規劃還提到要構建雲網融合的新型算力設施。加快構建全國一體化大資料中心協同創新體系，建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等全國一體化算力網路國家樞紐節點。

同時，圍繞落實重大任務，設立了5G創新應用工程、「智慧網聯」設施建設和應用推廣工程、全國一體化大數據中心體系建設工程等17個重點工程。