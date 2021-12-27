韓國時尚圈追捧的名人持續演化，在巨星、名媛、網紅、為網紅之後，出席實境節目的素人也易靠穿搭一系時尚爆紅。近期於韓綜《單身即地獄》中脫穎而出的宋智雅，酷似女團BLACKPINK成員Jennie、跩甜的私服穿搭風格，一出場便吸引在場所有男性，也收穫大票粉絲，而節目中總著大牌服飾的她，也被網友猜測是否為富家子弟，但她早就於個人頻道澄清過，自己並非富二代，能有現在的生活都是靠自己，深挖其社群平台便能發現，她擅長以精品混搭設計師品牌，高低混搭的穿衣哲學，十分值得小資女們參考。

宋智雅以韓國設計品牌PAIN OR PLEASURE藍色針織衫，凸顯直角肩、鎖骨等線條。（翻攝自宋智雅IG）

宋智雅十分懂得高低差混搭，以Juicy Couture搭配Maison Margiela皮革包款，增加穿搭質感。（翻攝自宋智雅IG）

身為一名美妝KOL、模特兒的宋智雅，十分懂得運用穿一張顯身材優勢，以其身穿韓國設計師品牌PAIN OR PLEASURE藍色針織衫為例，透過服裝的挖空、綁帶設計凸顯直角肩、鎖骨等線條，下身則以NACHE褶皺褲揉合上身的俐落線條；另外，他也十分喜愛穿著Juicy Couture的連身運動裝，其中一個造型便以粉色連身運動褲，上衣巧妙地綁上一個結露出小蠻腰，並搭配Maison Margiela皮革包款、UGG鞋款等增加穿搭豐富度。

宋智雅以SAINT LAURENT 2020秋冬系列的紅色連衣裙，化身耶誕妖精。（翻攝自宋智雅IG）

若你以為宋智雅只適合這種「Y2K網紅」風格，那你就too young too simple了，近期她發布一組以耶誕時尚大片，她以SAINT LAURENT 2020秋冬系列的紅色連衣裙，搭配紮著幹練馬尾、煙燻妝容散發迷人魅力，風格向來火辣的她運用深Ｖ、收腰元素，將身材襯托地更為前凸後翹，相較於秀上模特選擇以黑色過膝靴營造酷帥形象，宋智雅選擇以黑色亮片根鞋曬出細長美腿，在配飾方面則選擇於纖細脖子，以Dior頸鍊、手腕則透過Rolex畫龍點睛，全身上下行頭近50萬台幣，氣勢完全不輸給線上明星，不論輕鬆居家穿搭、時尚大片都能駕馭自如，也因此受到許多粉絲喜愛。