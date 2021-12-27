新竹市長林智堅27日表示，經過連日思考，為了能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022年大新竹合併後的首任市長。對此，國民黨台北市議員游淑慧則說，一個人的選不選，跟兩個縣市是否合併，怎麼能做為交換條件？即便是受到民意的壓力，民進黨應該也會安排他到其他位置，游淑慧直言，因為誰要選或不選， 就反對或通過縣市合併，其實都算因人設市。

林智堅宣布棄選後，游淑慧27日晚間也在臉書上發文表示，一個人的選不選，跟兩個縣市是否合併，怎麼能做為交換條件？他是搞錯自己的重要性？還是搞錯國土規劃的重要性？

游淑慧認為，即使林智堅在民意的反對和質疑下，做出這個選擇，我相信黨內未來也一定有其他位置的安排。且林智堅擔任兩任新竹市長後，本來就已經任期滿，沒得選，那還想怎樣呢？無需無本宣示，更沒所謂「犧牲小我」。

游淑慧指出，地制劃分與縣市升格不是因為誰要選或不選，就兒戲喊話，要看台灣國土劃分的合理性。蔡英文總統與其突兀的搞竹竹併和升格，不如召開「國土規劃與財政分配」的國是會議。開大門走大路，邀請全國的縣市首長以及學者專家一次來討論和檢討，台灣最適當的地方規劃與財政分配。這麼重要的事情真的不需要趕在選舉前才倉促修法通過，「因為誰要選或不選， 就反對或通過縣市合併，其實都算因人設市！」