台中第二選區立委補選，將在1月9日進行投票，對於綠營內部民調傳出，綠營林靜儀領先三千票，資深媒體人尹乃菁27日詢問，身為台中人的媒體人黃暐瀚，台中補選選情是否真有此事？黃暐瀚表示，他自己聽到的版本，是林靜儀、顏寬恒贏的情形都有，如果要說現在台中的選情，他的結論只有一句話就是，顏家在第二選區的影響力，應該是大於國民黨的。

資深媒體人 黃暐瀚。(圖/本報資料照)

黃暐瀚27日在《Yahoo》節目「鄉民來衝康」表示，他自己是比較相信聯合報、TVBS民調，如果要說現在台中的選情，他的結論只有一句話，就是顏家在第二選區的影響力，應該是大於國民黨的。

黃暐瀚提到，從顏寬恒近期跑行程，沒穿國民黨戰袍，而是穿紅黃色衣服，這大家也都可以理解。不過，黃暐瀚認為，林靜儀這2天打顏寬恒，打了一個她不應該打的民生橋事件，林靜儀批台中市長盧秀燕怎麼可以當顏家的市長，因為盧秀燕當時稱讚顏寬恒，不過，後來一查，整個預算的過程，結果果真是顏寬恒「落選」後去爭取的，當時他還開公聽會，還是本人到場，所以當時林靜儀亂打，現場的在地民進黨議員才沒有支持她。

黃暐瀚強調，盧秀燕市場只不過是把真正有對霧峰區民生橋幫助的事情說出來，也可見即使顏寬恒當時落選後，在紅白帖、基層服務這塊，做的還是蠻認真的。最後，黃暐瀚總結，補選的勝負，最後就是看「顏家陸軍對林靜儀空軍」誰贏這樣而已。