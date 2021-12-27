今年5月因本土疫情爆發而停駛至今的星夢郵輪「探索夢號」，上周已經舉行防疫預演，今（27）日上午則是在基隆港東2、3碼頭及「探索夢號」登船實兵演練，模擬郵輪上若有疑似確診案例的緊急應變程序。交通部航港局表示，過程中由公衛專家及疾管署等逐一檢視各項環節，過程順暢逼真，圓滿完成，將如期於12月31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程。

航港局表示，本次演練情境設定載運65名旅客、339名船員，自基隆港出發往花蓮航程中，2名旅客自覺身體不適，以電話通知船上醫務室船醫。

船上醫療人員隨即著防護裝備，將疑似確診案例移送隔離房，經船醫以克雷多維特PCR分析儀檢測20分鐘後，判定是疑似陽性，隨即通報船長，由船長全船廣播。全船旅客及船員立即返回艙房並啟動緊急應變計畫，郵輪停止繼續航程立即返航基隆港。

同一時間，船上疾病管制委員會召會確認各部門情況，搜尋疑似確診案例船上足跡；靠港後，疑似確診個案先下船搭乘救護車就醫，其餘旅客於甲板做PCR採檢，再依序搭乘防疫車輛至防疫旅館隔離。

「探索夢號」今年3月首航時從基隆前往澎湖，當時搭載1125名遊客。此次復駛要求更嚴格，曾感染新冠肺炎者不得上船，遊客上船前須下載社交距離APP並開藍芽，上下船前都須PCR陰性證明；另外旅客數也減少，航港局表示，郵輪原可容納約3600名旅客，這次復航初期降僅載運600名旅客（不含工作人員），較今年的3至5成更低，將階段性檢討是否逐步放寬。