歌手王力宏和李靚蕾離婚風波鬧得沸沸揚揚，讓王力宏優質、正面形象全毀，連帶雙胞胎女團By2妹妹Yumi也捲入風波，Yumi否認介入王力宏婚姻，表示自己只是王力宏婚前交往的女友，但卻被李靚蕾曬出對話截圖反擊，Yumi日前還傳出輕生，讓這場婚變風波引發各界關注，不過網上卻瘋傳有王力宏和Yumi不雅照，但點開連結後可能就GG了。

李靚蕾日前指控王力宏對婚姻不忠、召妓、約砲等，儘管王力宏發聲明反擊，但「蕾神之錘」仍完勝「宏慌之力」，王力宏優質、正面形象和演藝事業全毀，最後王力宏在網上道歉，並宣布暫退演藝圈，不過女星Yumi卻被影射是介入王力宏婚姻的第三者，對此，Yumi氣到報警自清，強調她從未介入過王、李婚姻，否認有不正常男女關係，Yumi僅認自己是王力宏「結婚前正式交往的女友」，並表示兩人已互刪微信好友，但李靚蕾則貼出Yumi在2015年與王力宏的對話截圖打臉，事後Yumi還傳出輕生、緊急送醫，讓這場婚變風波引發各界關注。

不過網上近日卻瘋傳有王力宏和Yumi不雅照，但點開連結後可能就GG了，經由台灣事實查核中心查證發現，該連結是惡作劇應用程式，點開後會出現一個帳號「Hao」，並要求使用者許可「傳送訊息至聊天室」的權限，如果按下許可後，程式就會以使用者的身分，發送指定的惡作劇訊息到聊天室，因此，也提醒民眾，千萬不要因為一時好奇而點進不明連結。

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