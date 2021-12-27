針對新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長，民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨表達敬佩與支持之意。大新竹合併升格本來就是關係國家未來發展，以及高科技產業轉型的契機，卻遭到在野政黨的政治操作、惡意扭曲，甚至針對林智堅個人不公平的中傷言論，令人遺憾。

謝佩芬表示，民進黨希望朝野政黨應該在林智堅市長的無私表態下，認真思考新竹縣市民眾真實的需要，不應因為個別政黨的政治算計，違背新竹縣市民眾高度期盼的民意，阻擋新竹縣市合併、升格。