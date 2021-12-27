林智堅不選大新竹市長 民進黨：敬佩與支持 21:462021/12/27 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨發言人謝佩芬(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長，民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨表達敬佩與支持之意。大新竹合併升格本來就是關係國家未來發展，以及高科技產業轉型的契機，卻遭到在野政黨的政治操作、惡意扭曲，甚至針對林智堅個人不公平的中傷言論，令人遺憾。 謝佩芬表示，民進黨希望朝野政黨應該在林智堅市長的無私表態下，認真思考新竹縣市民眾真實的需要，不應因為個別政黨的政治算計，違背新竹縣市民眾高度期盼的民意，阻擋新竹縣市合併、升格。 林智堅擬棄選大新竹市長 稍晚發布聲明 民進黨立院黨團明日甲動 劉世芳：處理擱置法案 #林智堅 #民進黨 #棄選 #新竹市長 #針對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆民進黨團總召宣布參選市長 疑遭政治霸凌預告被「開鍘」 11:292021/12/27 政治 林智堅棄選大新竹市長 蔡英文：支持決定 21:592021/12/27 政治 才否決公投綁大選 綠拋「修憲綁大選」 他喊：好可怕 09:272021/12/27 政治 林智堅喊不選「大新竹」市長 游淑慧立馬破梗 21:482021/12/27 政治 侯轟竹竹併 政黨利益擺在國家前 04:102021/12/27 政治要聞 痛批民進黨硬推竹竹合併 徐耀昌：與逼婚 搶婚無異 17:412021/12/27 政治 林智堅宣布不選大新竹市長 促加速「竹竹合併」 19:422021/12/27 政治 民進黨急推竹竹併 郭正亮解析：也不是穩贏 14:242021/12/27 政治 林智堅宣布不參選大新竹市長 新竹縣長楊文科這樣回應 21:552021/12/27 政治 林智堅不選「大新竹」市長！傳府院高層介入 內幕曝光 21:022021/12/27 政治 2022傳綠營拱他選台北市長？知情人士曝內幕 19:292021/12/27 政治 政治熱門新聞 林智堅不選大新竹市長 蔡英文：支持決定 - 政治 林智堅不選大新竹市長 趙少康嘆：他搞錯重點了 - 政治 陳柏惟被罷免還在立院慶生 葉毓蘭怒嗆林志嘉 - 政治 台中補選顏寬恒、林靜儀誰會贏？ 最新民調結果一面倒 - 政治 林智堅不選「大新竹」市長！傳府院高層介入 內幕曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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