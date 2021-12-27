新竹市長林智堅宣布不參選合併後的大新竹市長，新竹縣長楊文科表示，林智堅參不參選是林個人考量的事情，但是新竹縣市合併是國家大事，他堅持合併升格必須有縝密的計畫，要充分的溝通，還要有充足的時間。

楊文科說，國家法律一體適用，他反對民進黨因人設事及量身定做倉促修改地制法，無論是竹竹合併升格，還是竹竹苗合併升格，一定要透過「由下而上」的民主升格程序。

「強扭的瓜不甜！」楊文科進一步說，不管是竹竹合併還是竹竹苗合併升格，都要讓大家了解，更重要的是，合併升格一定要有法治精神和程序正義，絕對不能急就章，至於誰要不要參選，誰不參選，他都予以尊重。

楊文科強調，升格除牽涉國土規劃問題，更要對目前統籌分配款分配不公的財劃法做檢討及修正，必須相關前置作業完成，同時「由下而上」好好溝通，縣市達成合併升格的共識，才能水到渠成。

楊文科並以「佛魔同體」形容合併議題，一念之間，佛可能成魔，魔可能成佛，應步步為營，仔細思量不可不慎。

由於國民黨已成立「竹竹苗科技都籌備委員會」，並以2026年為目標，楊文科指他專心縣政工作，推動新竹縣各項建設的決心，永不改變！