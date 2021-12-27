新北住都中心處理的新莊公園一路海砂屋都更案，歷經3個月努力與未同意戶溝通，終於開拆，預計2026年動工。住都中心表示，擔任此案顧問，多次陪同實施者禾蓮開發與未同意戶磋商，3戶未同意戶終於認知此案實施方式是公平、公開、透明，打破以往「最後一戶條件會更好」的都更錯誤迷思，建立雙方互信。

新北住都中心表示，在此案整合過程中，有住戶六、七年來從不出現也不接電話，中心進場擔任顧問後，多次上門拜訪也都吃閉門羹，直到某天住戶突然來到中心想看契約及權變報告書，並表達他們對民間辦理都更的擔憂，經過中心一再溝通「公平、公開、透明」的辦理原則，不久後該住戶即卸下心防，主動簽約完成選屋。

住都中心指出，都更實施方式主要有「協議合建」與「權利變換」，協議合建是私下協議條件不公開透明，加上傳統迷思認為越晚簽約條件越好，因此推動上存在較多變數，導致許多都更案停滯不前。

反觀，權利變換是透過三家估價師估算權利價值，再由政府組成審查小組審核把關，過程中所有實施者與所有地主間的分配資訊都公開透明，有助於都更案更順利推動。

新北住都中心指出，禾蓮開發尋求與中心合作，透過公正第三方的行政法人擔任全案顧問，提高民辦都更的推動效率，如今此案取得100％地主同意，所有住戶的期待圓滿達成，未來中心仍會一路監督與陪伴，協助海砂屋住戶早日搬回新家。