六福客棧即將華麗變身！六福旅遊集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融，與華熊營造董事長稻豊彥今日完成簽約，預估投入總價約19.24億元，委託日本百年營造大廠熊谷組台灣分公司「華熊營造」建造六福酒店式商辦，預計2026年完工。

六福將借重華熊台北101、新光摩天大樓的高規格營造實力，並結合六福酒店式顧問管理的高品質飯店整合性服務，從日系精工安全結構、人性化出發，融合減碳、人性、科技、商務等特色，共同打造以人為本，環境永續的A＋酒店式商辦大樓，將成為松江南京商圈指標商辦，預計明年Q2動工，估2026年完工。

賴振融表示，位處松江南京商圈核心的全新六福酒店式商辦，改建後為地下6層、地上21層鋼骨結構造A＋商辦大樓，改建後總樓地板面積將達6350坪。以環境永續為前提，打造結合減碳、人性、科技、商務的永續建築，並呼應集團的多元發展精神。

在全球ESG浪潮下，多數企業主選擇辦公室已訂定環境永續的目標，六福酒店式商辦大樓將取得國內外5大建築標章認證，包含LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，不僅兼顧員工健康及永續建築，更強化人性化的加值型服務，透過六福酒店式的物業管理及上千人團隊全力支援，提供強調以人為本的精緻服務體驗，並因應疫情帶來的市場轉變，建構全方位智慧科技、健康概念的新辦公環境。

歷經新冠肺炎疫情後，居家辦公和遠端會議逐漸成為新常態，新大樓也將設立多功能視訊會議室、24小時商務中心、專業秘書服務等，讓使用者靈活運用，以提高溝通協作效率，另外隨著健康意識抬頭，上班也要全面照護身心靈，將設置五星飯店主廚駐點的餐廳，不定期更換菜單，時令食材新鮮直送，也能依客戶需求設計客製化菜單，提供美味又健康的餐飲服務，還有健身房、休閒娛樂中心等，隨時都能盡情紓壓。

六福同時也將健康概念融入建築設計中，具自然採光、綠建築、植物造景等特色，以增強建築使用者與自然環境的聯通性，打造充滿時尚品味的酒店式辦公環境，讓上班生活也能成為一種尊榮享受。