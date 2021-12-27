俄羅斯外交部發言人瑪麗亞•扎哈羅娃(Maria Zakharova)表示，莫斯科認為芬蘭和瑞典的「不結盟」，是確保北歐穩定的重要因素，要是北約組織拉攏這2國入夥，將打破這個穩定，俄羅斯一定會做出態度明顯的回應。

俄羅斯衛星網報導，扎哈羅娃說：「北約是一個軍事為主要目的的集團，他們已不是單純的防禦鏈，而成了從事侵略活動的團體。對此，俄羅斯認為和平是集體努力、談判來維持的，如果北約執意擴張，俄羅斯將在必要時採取適當措施。」

芬蘭和瑞典在二戰後採取中立不節盟的政策，這是顧及蘇聯的態度所做選擇，但是近年來，一直在向北約聯盟靠攏。

儘管沒有完全成為北約成員，但兩國一直在與聯盟建立更密切的合作，包括協同軍事演習、演訓活動、，尤其是批准和北約部隊使用兩國的陸地、領空和領海。北約秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在今年秋季訪問赫爾辛基時表示，北約的大門一直敞開著。

瑞典是否加入北約在國內也是爭議話題，新上任的瑞典總理馬格萊娜•安德森(Magdalena Andersson)就表示瑞典不會加入北約。她說，不加入軍事聯盟對瑞典有益，對北歐的穩定和安全較好。