備受關注、可望創下A股近十年來最大IPO規模的中國移動上市案，已於22日進行網上及網下申購，即向合資格散戶招股及機構投資者配售。不過27日晚間披露的發行結果卻意外爆冷，好不容易抽中可以認購新股的合資格散戶投資者棄購金額高達人民幣（下同）7.43億元，棄購數量為1291萬股。配售予機構投資者方面亦棄購1270.48萬元，棄購數量22萬股。為接下來的A股正式掛牌帶來陰霾。

中國移動22日在A股市場進行網上、網下申購，發行價格為每股57.58元。預計募集資金總額達560億元，超過2021年A股上市的中國電信的540億元，成為近十年來A股最大IPO項目。

當晚，中國移動公布此次A股發行認購中，初步有效認購倍數高達1384.66倍，回撥後有效申購倍數為805.68倍。805.68倍是A股主板歷史上100億元以上非金融企業IPO項目的最高認購倍數。

除了受到中小投資者的追捧，中國移動戰略投資者陣容也很豪華。中國移動23日披露A股IPO戰略配售結果，19家戰略投資者獲配數量共計4.22億股，約占綠鞋行使前公司本次發行總量的49.9％，合計認購金額達243億元。在戰略配售中，有社保基金、國調基金、國新投資等國家級投資平台，還有國家電網、國家能源集團、中國電科等大型央企，也有中國人壽、中國人保、太平人壽等大型保險機構等等。

但到了24日認購散戶最終繳費日，不少散戶決定脫逃。主要是因為先前中國電信A股上市不久隨即破發，讓股民心有餘悸。

此前，中國移動因受美國政府投資禁令影響，遭紐約證交所摘牌，之後宣布回歸A股掛牌，也讓中國三大電信巨頭全都齊聚A股。除了中國移動之外，中國聯通早已在A股上市，中國電信自美國退市後在2021年8月也火速回歸A股，其A股IPO發行價格為4.53元，但上市後不久就跌破發行價。