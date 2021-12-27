看來林書豪必須趕緊找回投籃手感才行！林書豪27日先發打了28分鐘，投12中4，含三分球投3中1，手感明顯連兩戰欠佳，貢獻11分、7助攻、1籃板及3抄截，北京首鋼最後以119比78痛宰同曦，本季第10勝入袋(5敗)，也送同曦難堪的12連敗。

林書豪上半場手感超級冰冷，半場6投中0，含三分球投2中0，僅拿5助攻、2抄截，另有2失誤、2犯規，幸好北京另一洋將吉布森半場就摘12分，李慕豪也拿9分，幫助北京首鋼打完上半場，仍以56比45領先兩個多月沒贏球的同曦。

就跟前役一樣，林書豪直到下半場打了快3分鐘，才在第7次出手靠「三分打」投進第1球，也幫北京重新擴大領先差距，但真正拉開的關鍵，是北京末節一開始就打出誇張20比2猛攻，轉眼擴大領先到40分以上，同曦才肯提前認輸。

北京首鋼以吉布森攻下24分最高，另有5籃板、2助攻，李慕豪15分，雷蒙12分，朱彥西跟林書豪一樣拿下11分；同曦則以楊皓喆18分最高，再來是衡藝豐15分，不過同曦洋將德蒙特愛德華茲打了31分鐘，竟然只拿4分、6籃板，表現確實很差。