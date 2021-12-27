汎德永業今日召開董事會，宣佈通過台北士科BMW全功能展示暨服務中心投資案，基地坐落於北投士林科技園區，預計斥資新台幣8.6億元興建開發規模超過5000坪的全新經銷據點，將提供新車展示、售後保養維修、高速充電站等全方位服務，預計於2024年第三季開幕啟用。

受到本土疫情與晶片短缺影響，然因BMW的配額供應相對穩定，台灣整體BMW新車市場仍較去年成長，汎德永業看好未來BMW整體市場成長性以及電動車市場趨勢，為整合銷售據點及擴充售後服務能量，預計斥資8.6億元於北投士林科技園區興建BMW全功能展示暨服務中心，全新展間將依照BMW德國原廠最新品牌CI規範設計打造，樓地板面積高達5000多坪。

台北士科BMW全功能展示暨服務中心將提供新車展示、高速充電站、售後保養維修等全方位服務，在品牌產品線漸臻完整齊全與軟硬體設備全面提升下，提供更多元的銷售服務、優質的鑑賞環境與更便利的售後保養維修服務，以創造大台北地區客戶最高水準的品牌體驗。

汎德永業表示，在全球產業發展智慧化、貿易結構改變、以及台商回流的契機下，北投士林科技園區具備發展優勢條件與潛力，加上園區鄰近北投、士林、天母等優質生活圈，及捷運淡水線明德、芝山及士林站，交通便利，且周邊擁有密集的生醫資源，以及外籍菁英聚落，預期未來新據點落成後，能進一步帶動賞車與購車人潮，增添公司營運新成長動能。

汎德永業看好國內電動車市場的發展潛能，電動車勢必將逐漸成為汽車產業的主流，全新 BMW iX豪華純電旗艦休旅及BMW i4 純電四門跑車即將抵台，明年 iX首批500輛訂單已近銷售完畢， i4 首批訂單銷售也十分踴躍，為迎接電動車世代的來臨，BMW北士科全功能展示暨服務中心同步設有BMW i直流高速充電站，提供電動車車主專屬的充電服務與高品質的使用體驗，並預期能增添電動車銷售誘因。

汎德永業表示，隨著BMW在台銷售已累積相當數量，車主回原廠維修保養比率極高，加上近年來新據點的加入，推升維修保養業務維持逐年穩健的好表現，營收占比也逐年穩定提升，預期未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展也將更有助益。