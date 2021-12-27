總統兼民進黨黨主席 蔡英文。(圖/本報資料照)

林智堅宣布不選大新竹市長 盼促朝野「加速修法」讓竹竹合併

「竹竹合併」升格議題，引發朝野大戰，新竹市長林智堅27日晚間宣布，不參選「大新竹」市長，拋下震撼彈，並在臉書公布不選聲明。對此，總統蔡英文晚間在林智堅臉書留言表示，「除了尊重，我也要表達對智堅決定的支持！為了台灣高科技產業的戰略發展，為了大新竹的建設，大新竹合併升格始終是國家重要的方向，未來我們還要繼續一起努力」。對此，媒體人羅友志表示，這次不是大新竹升格，而是林智堅升級了，「高招」。

林智堅今日晚間召開記者會，會中對於媒體提問，「對於不選一事，總統和院長有沒有意見？」林智堅說，我要先強調，修法還沒通過也還沒開始，所以沒有棄選的問題，而是我希望能夠促成修法，早日讓大新竹合併升格。蔡總統或蘇院長，這麼重大的決定我都有先向他們報告，總統和院長都尊重我個人的決定。未來在他們的支持之下、在朝野不分黨派大家共同支持之下，讓大新竹合併升格早日促成。

媒體並追問，「如果沒有合併成功的話？會選竹縣嗎？」林智堅說，這些都不會是我現在考慮的事情，我眼前還有很多建設要完成，我會加緊腳步來完成。大家應該都可以感受到這七年的時間，在市府團隊努力、議員女士先生支持、和中央的支持，現在的新竹和過去的新竹很不一樣，新竹人都以身為新竹人為榮。

對於林智堅表態不選，媒體人羅友志同日晚間在臉書發文表示，「不是大新竹升格，這次是林智堅升級了，高招」。有網友留言表示，「吃相難看 聰明人都選擇不選」、「已退為進？先蹲後跳？」。