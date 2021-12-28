新北市李姓男子因積欠1126筆ETC通行費與停車費的交通罰鍰案件，合計約36萬元未繳納，名下桃園市5筆持分土地遭查封，行政執行署桃園分署預計明年1月4日拍賣扣抵欠費。

法務部行政執行署桃園分署今天發布新聞稿表示，52歲李男從2018年起欠繳1126筆ETC通行費與停車費的交通罰鍰案件，合計約新台幣36萬餘元。因李男擁有多筆桃園市的土地，經新北市政府交通局與交通事件裁決處移送桃園分署執行。

桃園分署指出，經多次催繳，李男均未繳納，由於李男沒有薪資及存款可清償債務，因此查封名下5筆位於桃園區的土地，鑑價後總價值高達250萬元。李男雖然表示願意清償並申請暫緩拍賣，但因為多次爽約、未依約定日期向桃園分署提出清償計畫，定於明年1月4日「123聯合法拍會」進行第一拍程序。

桃園分署表示，屆時李男若仍未繳清債務，將以不動產拍賣所得清償，5筆土地會依序拍賣，只要拍賣成交價達到清償的36萬元，剩餘土地及超額的拍賣所得將歸還李男，不會超額拍賣。（編輯：郭諭儒）1101227