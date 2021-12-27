關於民眾在網路ptt上提到高雄市長陳其邁的座車紅線臨停，左營警分局長黃文哲27日晚間親上火線，針對交通違規的部分，錄製短片說明，他指出，該名駕駛已經於12月10日至郵局繳納罰款300元新台幣。

陳其邁的座車於11月24日晚間9時許，當天陳其邁的行程結束下車返回住處，隨後座車即遭由張嫌所駕駛一輛白色自小客車擦撞。警方獲報到場處理，經員警現場檢測，張嫌酒精濃度超過0.59毫克，判定為酒駕，並依公共危險罪移送偵辦。

黃文哲指出，此件違規依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」屬於第56條第五款汽車上、下客行為，並未妨礙其他人、車通行，依實務做法不會裁處。

但陳其邁獲知後，要求依法從嚴裁處，故左營分局於12月1日拿到交通事故初判表和開立罰單；市長座車駕駛於12月10日至郵局繳納罰款。

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