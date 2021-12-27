聯合國和平利用外太空委員會官網近日發佈消息稱，中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團本月初向聯合國秘書長致以普通照會，通報了美國太空探索技術公司（SpaceX）發射的星鏈（star1ink）衛星今年先後兩次危險接近中國太空站，出於安全考慮，中國太空站於7月與10月實施預防性碰撞規避控制。大陸航太專家認為，美國星鏈衛星降軌並對中國太空站形成威脅，不排除是要試探中國航太空間感知能力。

據《環球時報》報導，中方照會通報稱，2021年中國載人航太工程實施了5次發射任務，而在此期間，美國SpaceX發射的星鏈衛星先後2次接近中國空間站。中國太空站組合體分別於7月1日和10月21日實施對美國星鏈衛星的預防性碰撞規避控制。

大陸航太專家黃志澄表示，目前，根據照會的內容，中國太空站2次緊急避碰都是因為SpaceX星鏈衛星的降軌，其目的可能是為了增強衛星星座在局部地區的通訊性能。另一種可能就是借此探測中方的太空感知能力，測試中方是否能夠準確的掌握它們的行動。

馬斯克在2014年提出「星鏈」計劃，試圖建立覆蓋全球的衛星網際網路。圖為2019年首批60顆星鏈衛星送入太空。（圖／SpaceX)

美國SpaceX首席執行官馬斯克在2014年提出「星鏈」計畫，試圖建立覆蓋全球的衛星互聯網，迄今為止已經發射了近1900顆衛星，最終可能增加至4.2萬顆。黃志澄指出，目前SpaceX發射的都是軌道高度550公里左右的衛星，它們還準備在1000公里的軌道再發射2000多顆衛星。此外，還有7000多顆衛星，準備部署在離地330公里的軌道上。

對於SpaceX這種密集的衛星網路，黃志澄認為，其毫無疑問會對其他國家的航天器造成威脅。航太界目前對於星鏈衛星的軍事應用表示擔憂，因為在四萬多顆衛星的佈置以後，其他國家正常的發射就會受到影響。而此次通報的降低軌道的動作不僅是增加了中國空間站的危險，還可能和其他國家的航天器碰撞，並已發生多次安全威脅先例。

航空軍事專家張寶鑫則認為，2次危險接近可能是對中國航太技術進行一場試探性的摸底。鑒於SpaceX也有相關技術，可以通過對比來得知中國的空間探測技術、空間站反應速度以及躲避閾值等多項技術水準的發展程度。

至於有網友懷疑這2次接近是為了此後的「太空戰」做準備，張寶鑫表示，如果從這個角度猜測的話，那麼只能說這是「太空戰」最前沿的試探階段，連偵查階段都算不上。如果出了問題，還可以往SpaceX身上推卸責任。SpaceX的星鏈衛星打著民用的旗號，實際上已經成為美國國防部的供應商，項目主要出資方和使用方大部分都有國防背景。