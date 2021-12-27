由於疫情升溫導致航空公司人力不足，全球耶誕長周末航空交通陷入大亂，逾6千個航班因而遭到取消。不過國際油價周一走勢分歧、各走各路。

受美國國內外航班大減，西德州期油周一盤中下挫0.6％，報每桶73.38美元，上周五因逢耶誕節假期美國原油市場休市。

至於布蘭特期油則是上漲0.5％到76.54美元，收復上周五收低近1％的失土。分析師表示，由於歐洲天然氣價格上周攀抵歷史新高，為該指標油價帶來支撐。

初期數據顯示，Omicron引發的症狀較為溫和，緩解市場對於石油需求可能受疫情衝擊而減少擔憂。兩大油價過去一周上漲3％到4％。展望近期，投資者將把目光聚焦在明年元月4日的OPEC+會議。

此外根據專門追蹤航班動向的FlightAware網站指出，上周長達3天的耶誕長周末，全球共有6千多個航班遭到取消。

美國聯合航空上周四警告，由於Omicron關係使得許多員工不是請病假就是隔離，迫使他們必須「取消部分航班」。FligthAware的數據顯示，聯航在上周五平安夜當天就取消了201個航班，約占當天排定航班總數的一成，至於周六耶誕節再度取消238個航班。

另外達美航空也在平安夜取消173個航班。該航空公司表示，他們已竭盡所能，盡快安排乘客搭乘其他航班。

FlightAware指出，達美、聯航與捷藍航空等三大航空公司總計在耶誕節當天取消班次約占當天排定班次的一成。