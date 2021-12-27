2021年美國股票首次公開發行（IPO）案突破1000件大關，超越1990年代網路熱潮的紀錄，不過上市後股價表現則是逾10年來最差。

根據Dealogic數據，2021年至12月23日止，美國1006件IPO案共籌資3156億美元，創下1995年開始追蹤該數據以來最高紀錄。2021年的IPO案刷新1996年的紀錄，當時網路熱潮正開始萌芽，上市案共有848件，籌資786億美元。

2021年迄今的IPO案又較2020年高出逾一倍，2020年有457家企業上市，合計籌資1687億美元。

值得一提的是，根據Renaissance Capital，2021年新IPO案上市首日平均上漲31％，但上市後的跌幅平均達10％，創下逾10年來最差紀錄。跌破發行價的企業高達64％。

2021年多達六成上市案是透過特殊目的收購公司（SPAC），換言之，共有396件傳統IPO案籌資1535億美元，讓2021年的新上市案創下2000年來最高紀錄。

那斯達克資深副總裁暨詹姆斯（Jeff Thomas）指出，2021年是美國IPO市場最忙碌的一年。低利率和政府大手筆刺激經濟，帶動2021年IPO市場估值狂飆。企業除了傳統IPO外，還有更多上市方式可選擇，包括直接上市或與SPAC合併。

醫療保健與科技是2021年最積極上市的產業，包含生技在內的醫療保健產業共有155件傳統IPO案，估值將近290億美元；科技產業有128件傳統IPO案，估值將近740億美元。兩大產業預計持續引領2022年IPO市場。

企業上市籌資金額高不保證股價持續走堅。2021年有28家企業至少籌得10億美元資金，其中有半數股價跌破發行價。

付款服務業者Affirm 1月上市籌資12億美元，目前股價較49美元的IPO價翻漲逾100％。表現最差的則是保險科技公司Oscar Health，3月上市籌資14億美元，股價較39美元發行價重挫79％。