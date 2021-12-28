美國博物學家威爾森（Edward O. Wilson）的基金會發表聲明表示，被譽為「現代達爾文」的威爾森昨天在他麻薩諸塞州家中過世，享耆壽92歲。

威爾森出生於美國南部阿拉巴馬州，10歲時在森林裡耗費數小時收集昆蟲和蝴蝶，當時就立志成為昆蟲學家，他後來在哈佛大學的70年間以科學家身分，投入教授教職和出任昆蟲學館館長。

在職涯期間，威爾森發現400多種螞蟻。他表示，自己最大的成就之一，就是找出螞蟻如何傳達危險及食物蹤跡的方式，例如藉由散發化學物質。

威爾森的「半個地球計畫」（Half-Earth Project）呼籲共同保護地球一半的陸地和海洋，而能有足夠的多樣性和良好連結的生態系統，來扭轉物種滅絕的過程，物種滅絕正以1000萬年來未見的速度發生。

威爾森被視為世上在自然歷史和保育方面的領先權威之一，他和英國博物學家艾坦勃勞（David Attenborough）齊名。

但威爾森的1975年著作「社會生物學：新綜合理論」（Sociobiology: the New Synthesis）曾經引發爭議。

部分科學家認為這本書暗示，利他或敵意等人類行為是由基因或「先天」決定，而非環境或「後天」造成。當時的批評人士指責他的理論和優生學相呼應。

他生前居住在美國東北部一處退休社區，近期出版了生物多樣性系列叢書中的最新著作。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1101227