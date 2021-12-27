一名女網友表示，今年二、三月時瘋狂跑月老廟，從求複合拜到新對象，一周可以跑個兩、三次，沒想到意外發現，有3間廟拜完後，發生了一些「特別」的事，貼文曝光後也釣出不少過來人直呼：「真的很靈！」

一名女網友日前在網路論壇《Dcard》表示，今年為了感情的事頻頻跑月老廟，幾乎快把月老廟當第二個家，連去別的縣市也會加入廟宇行程，結果意外發現高雄關帝廟(武廟)、台南大天后宮，以及高雄大遠百附近的四面佛特別靈驗。

原PO指出，日前認識一個覺得不錯的對象，她去高雄關帝廟問月老，會不會跟新對象在一起，月老很堅定的說不會，結果過沒幾天兩人就真的斷了聯絡，之後又問月老什麼時候會遇到新對象？月老說六月底，神奇的是，6月21日真的就和現任的另一半在一起了，而且條件都很符合她的要求。

接著她朋友去台南大天后宮求與前任復合，結果月老都不給答案，不料當天晚上朋友的前任就傳訊息說，已經有新對象了，請她不要再糾纏；而原PO自己也在大天后宮求過，希望她有興趣的那個對象對她主動一點，沒想到她一踏出門，就收到對方的訊息。

第三間是高雄大遠百附近的四面佛，原PO說「這間愛神靈到我跟我朋友真的嚇到」，她第一次去拜問的那個對象，神跟她說不會在一起，不過他仍不放棄，祈求對方可以主動一點就好，結果當天吃宵夜的時候就收到對方訊息，邀她出去玩，但神準的是，兩人最後也真的沒在一起。

此外，原PO的朋友因為有接案要拍照，想找喜歡的對象去拍，結果拜完過沒幾分鐘，那個對象打電話來，竟一口氣答應拍照要求；原PO說雖然這些有可能是巧合，不過因為真的太巧，讓她覺得很神奇。

貼文曝光後，讓不少網友嘖嘖稱奇，紛紛回應「感覺很讚耶！看得我都想下台南了」、「關帝廟大家都說靈」、「高雄關帝廟非常神！！」、「武廟真的蠻靈的！！」、「高雄人推推」。