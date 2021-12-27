三星宣布在台上市入門平板Galaxy Tab A8，搭載10.5吋螢幕、窄邊框並採用主流的16:10長寬比，WiFi版單機建議售價6990元起，LTE版單機建議售價則為9900元，預計1月上旬在台開賣。

Tab A8為去年上市的Tab A7後繼產品，三星表示Tab A8為金屬機身，螢幕占比為80％，內建四組杜比揚聲器，電池容量為7040毫安培並支援15W快充，主相機為800萬畫素搭配500萬畫素前置相機，並加入全新螢幕錄影功能。而值得注意的是，Tab A8採用中國IC設計公司紫光展銳（原名展訊）的處理器平台Tiger T618。

Galaxy Tab A8共推出WiFi及LTE兩種版本，依機型有灰、銀、粉三色可供選擇，WiFi版提供3GB＋32GB以及4GB＋64G規格，建議售價分別為6990元以及7990元；LTE版則提供3GB＋32GB規格，建議售價9900元。