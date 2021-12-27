隨著農曆春節的腳步接近，為搶攻伴手禮市場商機，台灣蔬食餐飲領導品牌「寬心園」，推出二款不同的春節禮盒搶市！其中，寬心園與世界麵包冠軍吳寶春繼中秋聯名月餅禮盒大獲好評後，強強聯手再度推出「同心引力 聯名新年禮盒」；另外，海峽兩岸十大名廚施建瑋總監領軍的金牌廚藝團隊，推出春節限定「寬心富貴糕禮盒」，即日起開始預購，可享早鳥優惠價。

長年致力推行蔬食、素食運動的寬心園，除了藉日常食事、邀請顧客一同關注身體和土地的健康，更不斷透過節慶料理的創新研發、激盪出蔬食的多元美味。

寬心園執行長張志遠表示，寬心園今年再度力邀世界冠軍麵包師傅吳寶春，為2022虎年的農曆春節量身訂作「同心引力 聯名新年禮盒」，將熟悉的年節滋味、層層堆疊進香酥的餅皮，邀請消費者一口「甜漬福虎」、一口「金鑲如意」，與摯愛親友分享團圓時光的有滋有味，徜徉同一顆心的無限引力。

「同心引力 聯名新年禮盒」以寬心園自家熱銷口味南瓜乳酪、偕同吳寶春師傅的經典冠軍口味桂圓紅棗，堅持低糖、低油、低脂，文火緩焙製作，組成「有甜也有鹹」的奶素禮盒；另搭配華人最喜愛的南棗核桃糕，希望陪伴每一位家人安心吃甜甜、寬心吃鹹鮮，迎接心想事成的福虎年。

其中的「南棗核桃糕」，工序繁復，精選特級黑棗、紅棗，慢工細活熬製成棗泥醬，再依古法黃金比例拌入純正麥芽與精品核桃，棗泥濃郁細緻的香氣與核桃特有的清脆口感結合，香氣迷人又不黏牙、口感完美的南棗核桃糕，是華人最喜愛的過年甜點。

此外，農曆春節期間，家家必備年糕，象徵年年高昇。張志遠表示，寬心園今年推出春節限定的「寬心富貴糕」，由海峽兩岸十大名廚施建瑋研發，採用台灣水磨糯米，加入「精品堅果」可夫萊綜合堅果、本土柴燒桂圓、遵循古法精心製做，口感Q彈不黏牙，內餡飽滿豐富，甜而不膩的滋味，送禮自用兩相宜。