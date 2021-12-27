合庫打頭陣拉高加薪行情，其他行庫將全面跟進。合庫在27日傍晚率先發布明年調薪的4％，將不包括晉級加薪的2.67％，而是另再加上4％，整個總加薪水準是6.67％，據了解，合庫27日董事會是第一家行庫董事會通過加薪案，已在其他行庫發揮「領頭羊」的角色，有了合庫的起頭之後，其他行庫將陸續在近二週內，元旦前後召開董事會跟進合庫的加薪方案，這也使得合庫27日董事會後宣布的加薪方案，發揮更大的「指標」作用。

另據指出，合庫在27日董事會也通過了年終方案，由於今年合庫獲利大好，合庫銀行稅後獲利成長27％，因此不論是薪資或年終都加碼放送，合庫對外說法年終平均行情將「遠超過7個月」，據了解，平均水準至少超過7.5個月，最高甚至可望上看8個月，不論是加薪幅度，或是年終行情，均可說是合庫銀行至少最近10年來最好的水準。

也因此，據知情人士指出，財政部也樂見合庫能在加薪和年終獎金行情的拿捏上，發揮更積極的「領頭羊」效果。據側面了解，各公股行庫工會頻頻向財政部要求將加薪和晉級加薪脫鉤，對此財長蘇建榮也已向各大行庫董總表態，希望各公股行庫若今年獲利好，不妨可放大加薪水準及年終獎金，來鼓舞更多員工士氣，不過各大行庫之間，始終互相觀望，也因此，合庫在27日董事會打頭陣確定加薪的方式及行情，可說已經在各大行庫之間樹立了「行情價」，更因此終結各行庫之間彼此觀望的態勢。

目前已知，在合庫宣布明年將在晉級加薪2.67％之外，另加4％作為加薪幅度之後，其他5家已民營化的行庫，包括一銀、華銀、彰銀、台企銀應該都會跟進，兆豐銀則預計在明年1月董事會定案年終及加薪方案，兆豐銀原本是以晉級加薪和其他加薪合計4％作為調薪幅度，現在是否因為合庫董事會的決議而有所改變，有待觀察。

至於兆豐銀的年終行情，因為目前還未達到預算目標，且比去年衰退，因此今年可能年終無法領滿4.6個月，應該會拿到4個月左右，不過由於員工酬勞約等值2個月薪，因此兆豐銀今年的總年終行情應該仍有6個月水準。