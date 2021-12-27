一代鐵肺歌后甄妮自從2014年開完演唱會後，就鮮少出現在螢光幕前，今年初才在社群網站開心透露人在台灣，近日卻突然發一篇文，怒罵「最毒婦人心」，雖然沒指名道姓，但從底下留言討論，似乎就是在講最近的「蕾神」李靚蕾。

李靚蕾踢爆王力宏婚內出軌、約砲又召妓，令男方的優質形象一夕全毀，「蕾神之錘」完全KO「宏慌之力」，可甄妮日前突然就在臉書發文：「才明白『最毒婦人心』若她第二，沒人能第一」，並在評論區補充「打開那裡都是重複，疫情大家己很苦悶，給點節曰的氣氛行嗎？」、「賤踏善良人的同情心！極厭惡」、「相信『報應』最終降臨」、「連人性的基本底線都沒有，書唸到那兒去了？不懂『停『怎麼寫嗎！學歷高～別笑死人了」。

甄妮日前發文轟「最毒婦人心」。（圖／翻攝自甄妮臉書）

貼文Po出後，一些網友也留言表示「她應該點到為止就好，大家就明瞭了！不需要非得制人於死才甘心」、「終於有人出來講公道話，不和就分，也沒人要她結婚生子，無緣就分，無聊，男生已經受到教訓了，適可而止」，甄妮也跟著回應網友「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界，要加一系了」、「肯定是聰明人，利用輿論不花分毫。賺的要不要分給大家？証明你的仁義道德」，關鍵字明顯可聯想到是在講王力宏、李靜蕾婚變風波。