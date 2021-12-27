亂停車貼住車牌還嗆「你動我告」。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

不少地方車位難尋，停車引發不少亂象與糾紛。一名網友分享他遇到的誇張案例，一輛亂停的車用紙將車牌貼起來，上面還手寫：「你拍我罰、你動我告」，還抱怨「我也不想亂停而是這區沒車位租」，眾多網友看完傻眼，直呼：動了要告啥？

「我想聽聽廢友怎麼說？」，一名網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享照片，只見一輛白色轎車的後車牌被紙貼住，上面並寫道：「你拍我罰，你動我告，我也不想亂停而是這區沒停車位租，要是這麼正義，你去建義（議）多設幾個停車場，多做善事討公道」。

眾多網友看完傻眼：「動了要告啥？毀損紙張民事求償賠你兩張紙？」、「腦子被車門夾到了」、「直接報警說有車子變造車牌，懷疑在做壞事」、「這根本屬於無腦的行為，違停看到還不一定檢舉報警，但看到這紙牌，不報警都覺得自己對不起他了」、「就算一百公尺外免錢停車場，這個樓主一定也還是停家門紅線啦」。