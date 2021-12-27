蔡英文政府擋住四大公投案之後肆無忌憚，立法院黨團先是逕自將總預算送院會二讀，又將《地方制度法》如法炮製。對於蔡英文總統下令後，黨內就一呼百諾，東華大學教授施正鋒今天痛批，可見問題不止小英霸道，而是全黨菁英心中只有吾皇。「癥結在於蔡英文把自己當作皇帝。」

施正鋒質疑國會審預算是幫人民看管荷包，民進黨政府豈可顛倒是非、怪罪在野黨監督？同樣地，國會立法、修法有一定的程序，若非戰爭或緊急狀態，執政黨為什麼不先經過委員會審查、蠻橫強渡關山？

他說，就憲政體制設計的原理，總統制強調國會與總統相互牽制而達到平衡、以免總統的行政權獨大，而國會的尚方寶劍就是立法、預算、及調查權。《中華民國憲法》經過增修條文修憲廢除國大，調查權保留給監察院，立法院只有調閱權，無法像美國國會有真正而完整的聽證制度。儘管如此，立院並不缺起碼的立法、及預算權。

對於外界有人認為，蔡英文連任獲得的817萬張選票賦予全面執政正當性，「朕即天下、可以隨心所欲」。也有人認為，總統兼任黨主席，立委不敢造次。施正鋒以美國為例，美國總統實際上就是政黨的領導者，從政黨員會給點面子、未必風行草偃。美國參眾議員的自主性來自選票，不必看總統的臉色。

相對地，儘管我們的政黨比例代表制有其歷史脈絡，加上兼顧小黨在國會的發言空間，但他說，只要是總統堅持壟斷分配，不分區立委即國王的人馬，宛如驅策馳騁省道的砂石車，區域立委無人敢攖其鋒，豈有制衡可言？

施正鋒表示，縣市首長既非官派，民進黨全代會通過委由總統徵召，可見問題不止小英霸道，而是全黨菁英心中只有吾皇。「假設拜登以擔心跛腳為由沒收紐約市、州長提名，難道市、州民不會譁然？亅

他說，其實中華民國的總統權限並沒有美國總統來得大，後者在國會只要掌握國會三分之一席次，就可以否決國會法案，「所以，癥結在於蔡英文把自己當作皇帝，五院成為家天下、或封疆的禁臠亅。儘管使大法官、監察委員、考試委員的人事同意權仿效美國由國會同意，然而，被提名的人自認欠總統一份人情，即使不積極逢迎，重要關頭難保不成銅牆鐵壁般的防火牆。

除了文武百官還跳不出半封建的恩寵扈從籠藩，施正鋒表示，追根究底是選民對於民主的認識停留在投票主義的階段，認為定期選出代理人從政就好，對政策沒有多大的關心。加上中國近年來對台灣的文攻武嚇無以復加，不管民進黨政府是否有政績、政策是否正確，民進黨政府只要祭出「抗中保台」，選民無不望風披靡、含淚投票。

他奉勸民眾，不管是代議式民主、或直接民主，人民要當主人，就必須有起碼的自主性，不能光憑選舉那一天的投票就責任了了，也不是認同特定的候選人、或政黨就夠了。換句話說，要去傾聽跟理解、甚至相互說服。否則，任憑政客花言巧語、威脅利誘，「那是海耶克所謂邁向自我奴役之路」。