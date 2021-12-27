罰單吃不完 不動產被查封火速辦理分期繳納。

法務部行政執行署新北分署配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，強力執行嚴重交通違規累犯，其中1位義務人常常無照騎機車上路；另1位義務人已被吊銷駕照亦頻頻騎機車上路，並均多次嚴重交通違規，有如「行動炸彈」在街頭流竄，2人之罰單均超過50張，罰鍰均超過15萬元，新北分署囑託地政機關查封不動產後，均火速辦理分期繳納！

55歲洪姓男子，家住新北市三重區，因多次交通違規遭新北市政府交通事件裁決處裁罰54筆，總金額28萬4600元，其中「無照駕駛機車」多達29次，每次裁罰6000元，違規停車14次、超速行駛及行駛人行道各3次、未遵循方向行駛2次、闖紅燈、紅燈右轉及未戴安全帽各1次，自104年2月起陸續移送新北分署執行，義務人自109年8月份起雖偶爾每月自動繳納2500元至3000元不等，但尚欠約25萬元。

新北分署於110年12月14日囑託地政機關查封義務人所有坐落三重區大同南路之住宅後，義務人連忙委請23歲之女兒，由2位親戚偕同於12月20日向書記官申請辦理分期繳納，洪女表示伊父親於108年11月間因自樓梯跌落受傷，迄今無法工作，靠伊及母親照顧、扶養，新北分署同意其先行繳納1萬元，剩餘約24萬元，分48期，每期繳納5000元。

42歲林姓男子，家住新北市板橋區，除積欠健保費10筆，金額約1萬元；汽機車燃料使用費8筆，金額3000元；未加保強制汽車責任保險罰鍰9筆，金額2萬7000元；在臺北市路邊收費停車格停車未繳費10次，累計停車費及工本費700元外，又因多次交通違規遭新北市政府交通事件裁決處裁罰59筆，金額15萬5000元，總金額約19萬5000元，其交通違規態樣包括超速行駛18次，吊銷駕照仍駕駛機車及不依規定繳納停車費各10次，闖紅燈8次、不依標誌標線行駛6次、紅燈右轉3次及跨2車道行駛、違規臨時停車、不參加道安講習、未戴安全帽各1次。

該案自108年11月起陸續移送新北分署執行，109年3月間扣押義務人之薪資債權，公司表示義務人受傷，上班不穩定，月薪不到1萬9000元，不久將會離職。110年7月間義務人致電書記官表示，為了考駕照，將分18期，每月繳納5000元，並優先繳納罰單部分，卻僅繳納部分款項，尚欠約18萬元，為確保債權。

新北分署於110年10月21日囑託地政機關查封義務人所有坐落土城區之4筆持分土地後，義務人終於在11月24日向書記官申請辦理分期繳納，林男表示伊在彰化工作，收入不豐，新北分署同意其先行繳納1萬元，剩餘約17萬元，分17期，每期繳納1萬元。

新北分署呼籲，民眾均應遵守道路交通安全規則，切勿無照駕駛及交通違規，以免危及道路交通安全，害人害己又破財，萬一違規遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。