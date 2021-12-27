米克斯「三好」只有3隻腳，依然行動自如。（動保處提供）

雖然只剩三隻腳，但還是會用最迷人的笑容面對願意愛他的人！今年9月初新北市政府動保處救援米克斯「三好」回板橋動物之家，發現他已經缺了右後腳，應是在流浪過程中受傷導致，經獸醫及動保員悉心照顧後已開放認養，只是少一隻腳的「三好」不像幼犬貓容易被關注，為幫助跟「三好」有相同境遇毛寶貝，動保處特別推出「犬貓回春雙響炮方案」，幫助飼主全方位照顧毛寶貝。

動保員宋曉玲表示，取名為「三好」是希望他用三隻腳也能過得幸福美好，平日害羞愛撒嬌，也習慣在日常生活中使用三隻腳維持平衡，在治療過程中感到不適還會向動保員撒嬌討拍，平日總是向動保員露出燦爛笑容融化大家的心，看不出不久前他還在外頭坎坷流浪，日前個性優質的害羞男孩「三好」突破身體缺陷這層困境，順利被認養出去，找到溫暖的家。

板橋動物之家駐區獸醫黃亭瑄表示，飼主在照顧截肢犬隻時需要有更多耐心，尤其環境上需特別注意，包含避免上下階梯，家中擺設盡量配合動物狀況，以減少行動上阻礙，適度運動鍛鍊腿部肌肉也是必要，但需留意別讓關節承受太多負擔，讓毛寶貝在運動同時舒緩心理壓力，最重要是飼主願意付出時間及負起責任陪伴毛寶貝，讓他快樂幸福過日子。

動保處表示為推廣犬貓認養，於今年3月推出「犬貓回春雙響炮方案」，若認養動物之家10歲以上犬貓、身患殘疾或長期收容犬貓，可享有寵物終身免費健檢及疫苗注射、心絲蟲預防藥、免費輔具及一年份飼料等多項優惠福利，在減輕飼主經濟負擔同時，也讓毛寶貝能獲得更完善照護。為了讓老弱的毛寶貝有更好的照顧，「新北市動物保護自治條例」第15 條要求經營動物照護服務機構者，具備適當設施及人員，希望幫助更多高齡、殘疾犬貓有機會找到溫暖新家。