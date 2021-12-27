台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於111年1月8日在台北小巨蛋登場，金曲歌后艾怡良第6度登上紅白舞台，陪伴觀眾度過除夕夜。才剛以自身創作〈我這個人〉拿下第58屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」的她，透露：「表演會把這首歌帶進小巨蛋！」對於在紅白的演出艾怡良已經完全不緊張，反而一直覺得「每年來了，才覺得這一年有畫上一個很好的句點」，表示相當期待每年除夕都可以用歌聲陪伴粉絲們。

談到今年《紅白》的表演內容，艾怡良興奮表示：「這次安排了影視主題的組曲，其中包括日本及西洋天后級的歌，感覺很適合過年的時候聽。」同時也想讓觀眾在寒冬中感受溫暖，更希望大家在重複播放之後，這段表演可以成為一個「恆溫的演出」。

對於即將到來的2022年，艾怡良表示除了一月份的演唱會之外，會繼續努力寫歌，她笑著說：「還有很多的邀歌還沒完成。」也希望新的一年多以現場Live為主，並計畫到更多不同的城市做巡迴演出，來報答一直在身邊支持的粉絲們。至於新年新希望，則希望健康、平安，盡快恢復原本的生活，到更多地方唱更多歌給大家聽。