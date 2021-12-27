隨著全球人口不斷增長，未來恐陷糧食危機，以植物代替動物生產的食材，勢必成為新型的消費和飲食型態。提倡蔬食近20年的「寬心園」，今年冬季推出兩道對環保飲食料理，一道是運用「植物肉」製作的「暖蔘獅子頭」;另一道以「植物奶」製作的「拿鐵鮮蔬鍋」，讓顧客體驗美味又環保的植物基料理，享受最溫暖的幸福滋味！

寬心園廚藝總監蔡長志表示，近幾年植物奶受到素食主義者和環保人士的歡迎，台灣也順勢加入這股「植物奶」熱潮。燕麥奶是好的穀物製作，長期食用有助於降低膽固醇，對乳糖或蛋白過敏的人喝燕麥奶，味覺上也有牛奶的「濃醇香」，本身豐富的膳食纖維也能幫助消化。

蔡長志表示，寬心園最新推出的「拿鐵鮮蔬鍋」，以天然蔬菜加入昆布、香菇等真食材熬煮成高湯，加入主廚嚴選燕麥植物奶融合為湯底，濃郁的植物奶香慢慢加入現磨咖啡，是一款散發濃、醇、香的拿鐵火鍋。

寬心園創辦人黃瓊瑩董事長表示，肉類生產是全球變暖的罪魁禍首，植物肉料理將大幅減緩溫室效應的加重、減少溫室氣體的排放。台灣穀物大廠-鈺統的「三機植物肉」，使用豌豆蛋白搭配植物原料，以天然甜菜調配鮮紅色，添加維生素礦物質，達到和真肉一樣的營養，不含動物成分、基改原料、人工色素、防腐劑、保色劑等，減少全球暖化，不減健康與美味。

黃瓊瑩說，今年冬天，寬心園特別為大家準備暖暖的砂鍋菜，以蔘鬚及鮮蔬熬煮濃郁高湯，加入寬心人氣招牌-植物肉獅子頭煨煮入味，滿滿的植物肉搭配蔘氣十足的養生風味， 冬季限定推出，為自己與家人暖暖身心！