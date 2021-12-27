右起退輔會副主委李文忠、復興崗文教基金會董事長李天鐸、救國團主任葛永光。（退輔會提供）

元月13號是經國先生逝世34周年，為感念他創建退除役官兵輔導委員會、政工幹校，並出任救國團主任以及對臺灣的付出與貢獻，復興崗文教基金會將於當天下午2時，在台北市「大安森林公園露天音樂台」舉行紀念音樂會，表達對經國先生的懷念與追思。

這是復興崗文教基金會連續第四年辦理紀念音樂會，今年由退除役官兵輔導委員會、中國青年救國團共同主辦，北市文化局、國軍軍眷住宅公用合作社、OK超商…等單位或企業協辦贊助。復興崗校友合唱團、救國團銅管五重奏及葉樹涵小號等九個團體也將登台演出。

復興崗文教金會董事長李天鐸致詞時表示，音樂會主軸是用歌聲喚起百姓對經國先生那美好年代的回憶，及感恩他照顧榮民、青年與對台灣的貢獻。救國團主任葛永光則期盼青年朋友勿忘經國先生的奮鬥精神，獻出年輕人的熱情多多參與服務、公益與健康性的活動。退輔會副主委李文忠則強調：民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及領導者的功過，理應有更全面、公允的評價。紀念蔣經國先生意義在此。

1月13日於大安森林公園登場的音樂會免票入場，演出隊伍有政戰、政工幹校軍樂班校友及多位退役將軍。救國團銅管五重奏今年首次加入演出，此外，國寶級的音樂大師葉樹涵也將演奏小號Solo。