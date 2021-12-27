新竹市長林智堅晚間表示，近日對於《地制法》修法，朝野吵成一團，為能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，經過連日思考，「我不會參選2022大新竹的市長」。他表示，希望透過宣布不參選2022的決定促成在野各政黨，正視並支持新竹人渴望升格的訴求。對此，國民黨晚間也發表聲明回應。

國民黨文傳會晚間回應指出，國民黨的態度一以貫之，「從頭到尾皆認為，林智堅個人政治前途根本不是重點」。而是竹竹苗如何妥善合併升格，處理《財劃法》等攸關升格與在地社會福利資源分配的真議題，打開區域發展與產業升級的未來。

國民黨表示，「林智堅不選事小，竹竹苗升格事大」，民進黨因人設事、量身訂作的鬧劇，已經引起台灣社會強烈反感，即便是林智堅退選也無法平息。當超過7成民意不信任民進黨是真心為國土規劃著想，而支持2026做好配套再合併，蔡英文、柯建銘趕在2022竹竹合併，就是民進黨因人設事的歹戲，試圖將黨內封賞權力遊戲的代價由全民承擔，民眾都看在眼裡。

國民黨更直言，當林智堅終於自行終止連月來的政治操作，也不必表現清高，把因人設事的鬧劇，演成如今委屈犧牲的悲情劇，因為林智堅本人不是問題，整個民進黨上下為了林智堅演出這場選舉佈局的鬧劇，不考慮長遠發展才是台灣民主的真問題。而民進黨受到社會輿論高度反對之下懸崖勒馬，更彰顯民主有賴於全民共同參與監督把關。

最後，國民黨認為，政府應以台灣整體國土規劃的格局來討論區域升格，建議蔡英文總統召開國土與財政規劃國是會議，邀請全國的縣市首長以及學者專家來實質討論台灣地方規劃與財政分配，才是推動國家前進應有的作為。