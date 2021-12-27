2022最新BL原創戲劇《＋－正負之間》正如火如荼拍攝中，本劇由一手打造《約．定》和《隔離後見個面，好嗎？》等BL劇的製作團隊攜手打造，由新生代演員林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰共同主演，4人27日受訪暢聊拍攝趣事，透露為裸露戲瘋狂瘦身，2個月來只吃地瓜、豆芽菜搭配的健康餐，加起來狂瘦25公斤。

《＋－正負之間》預計明年春天在CATCHPLAY＋影音平台上架，共播出12集，製作人透露《＋－正負之間》雙CP組合創下台灣BL劇史上最高吻戲次數，令粉絲相當期待。「正負」CP提到親密戲，林上豪坦言一場告白戲起「生理反應」，情緒滿到渾身發抖，石承鎬也感動爆哭，印象最深刻的是，兩人吻戲超多，經常「一言不合就開親」，可望創BL劇最多吻戲紀錄。說到吻戲尺度，李見騰、鄭齊磊則有保留，直呼「意亂情迷時，根本不知道」。

新生代演員林上豪（左起）、石承鎬、李見騰、鄭齊磊共同主演《＋－正負之間》。（陳俊吉攝）

劇組為使4位主角演出時對彼此更熟悉，產生最自然的火花，特地安排林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰4位演員合宿男子宿舍朝夕相處3日，並安排互動小遊戲讓他們加速熟悉彼此，雙CP透過合宿的經驗，自然地培養出真實的感情也快速建立彼此肢體互動默契。

「加簡CP」李見騰、鄭齊磊分享：「劇組讓我們同睡一間房間，雖然每個人都有各自的床，但透過這幾天的相處、小酌、暢談，讓我們很快就熟悉彼此。」而「正負CP」林上豪、石承鎬說：「製作單位安排的小遊戲還有懲罰，像我們這一組分數比較低，要幫大家買晚餐，去買晚餐的過程中也因為多了單獨相處的機會分享了更多對彼此的想法。」

林上豪（右）、石承鎬組「正負CP」。（陳俊吉攝）

李見騰過去擔任不少演員表演指導，學生包括范少勳、陳妤等人，在拍攝《＋－正負之間》之前，亦有指導演員表演BL劇的經驗，這次因該劇製作人是他北藝大學姊，加上受角色吸引，認為實際演出更有助於教學，乾脆下海自己演。

《＋－正負之間》由曾擔任《約．定》和《隔離後見個面，好嗎？》製作的宋鎵琳擔任製作人，姜秉辰擔任總導演，黃弈勛擔任導演，並與季電共同擔任編劇，除了由林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰等人主演外，其他卡司還包括：李辰翔、林明森、林逸欣、艾雨帆、古承頤、王品澔等人。