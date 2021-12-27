1989年，美國國防部公布B-2精神式(Spirit)轟炸機，這款斥資20億美元開發與購買的匿蹤轟炸機才現身在大眾眼前。它雖然號稱隱身，但是在最近卻被發現其中一架B-2的行蹤被谷歌地球(Google Earth)所捕捉。網友在Youtue上發布這個發現，那段影片的點閱數立即暴增超過10萬次。

軍事時報(Militarytimes)報導，B-2轟炸機是諾斯羅普•格魯曼公司 (Northrop Grumman) 的傑作，它的數量相當稀少，總產量僅有21架，使得它可以如同軍艦一樣，每一架都有自己的名字。B-2的名字都是「Spirit of 地名」，比如第1架叫「美利堅精神」(Spirit of America)，但同時Spirit也是「幽靈」的意思，B-2來無影去無蹤也像是某種幽靈。

但即使是五角大廈武器庫中，最隱秘的高科技技術結晶，顯然也無法躲過谷歌地球的窺探。

Google Earth Stealth Bomber Crop Dusting Farmers Field LOL

某個網友就在瀏覽谷歌地球時，在密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)附近的農民，發現了B-2轟炸機的身形，這個影片點讚次數很快就超過10萬次。

許多用戶留言表示自己首次親眼目睹B-2的感想，多數人都會覺得它獨特的飛翼外形很神秘，而且它的飛行聲音很小，真的容易聯想到外星太空船。

用戶ShuantheSheep3就說：「我首次看到B-2時，那是附近一名女士尖叫”有飛碟！”我順著她的目光看到B-2，它正在緩慢無聲地轉彎，我知道附近有航空展，所以沒有她那樣失態。但搞笑的是，它服役那麼多年了，還是有很多人不知道那是美國政府的特殊武器。」

諾斯羅普•格魯曼公司表示：「B-2的實戰是在2001年的持久自由行動，它創造了執行44小時空中巡弋任務的記錄。雖然飛行時數不到總任務的1%，但是在8個星期內摧毀33%的目標。」

如果想要在谷歌地圖上找到這架B-2，只要在查詢欄輸入座標「39 01 18.5N 93 35 40.5W」即可。