新興分局警方在寶馬男肇事地點執行防制酒駕勤務，攔檢過往汽機車駕駛是否有酒駕。（石秀華攝）

高雄寶馬男酒駕肇事造成無辜的林姓男子一家1死3傷慘劇，高雄市警局為遏止酒駕歪風，今（27）日晚間連續8天動員優勢警力，在全市酒店、餐廳、小吃店、KTV等易飲酒場所加強酒測攔檢，局長黃明昭親自在新興分局勤教，並前往寶馬男肇事地點視察，黃當場加碼宣示「未來防制酒駕勤務沒完沒了，直到酒駕數據下降為止」。

高市警方今晚27日晚間10時至1月6日止，規畫連續8天防制酒駕勤務，警方選定轄區各酒店、餐廳、飲酒店、小吃店、卡拉OK店、KTV等易飲酒場所加強酒測攔檢，也在酒駕易肇事路口，加強取締酒駕路檢勤務，提高執法強度，向酒駕宣戰。

市警局長黃明昭親自至新興分局勤教，並前往寶馬男肇事地點的愛河邊河東路視察新興分局警方防制酒駕攔檢勤務，黃明昭親自拿著指揮棒教導警員攔檢要領；黃明昭表示，不希望再發生昨晚同一地點1死3傷的重大酒駕交通事故的肇事案件，因此加強積極取締酒駕勤務。

黃明昭強調，「酒駕取締勤務沒完沒了，尤其是年終、尾牙及春酒是酒駕高峰時段，都將列為加強酒駕大執法的時段，直到酒駕數據下降為止」。

對於一連8天的酒駕勤務，隨後又加碼宣示「防制酒駕勤務將沒完沒了」，是否基層警方會累垮？黃明昭表示，會暫時停止基層戶口查察等業務，基層警上班8小時勤務仍不變，若防制酒駕數據下降，將會調整酒駕勤務專案時間。

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