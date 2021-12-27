林男一家4口停在斑馬線上等車輛通過。（翻攝爆料公社）

4人遭BMW高速撞擊。（翻攝爆料公社）

高雄市林姓男子一家四口26日晚間遭酒駕高速撞上，造成1死3輕重傷悲劇。有目擊者全程拍到遭撞擊影像，提供給《爆料公社》，直言「看了心好痛！尤其聽到尖叫聲時！」。影片中只見林男4人走在斑馬線上，BMW超高速衝過來，完全來不及閃躲，4人瞬間噴飛達2層樓高再重重墜地，畫面十分驚悚。

2006年、2009年均曾因酒駕遭移送的38歲黃姓男子，26日晚間與友人聚餐結束後酒駕上路，他開著BMW行經前金區河東路、國民街口愛河邊，撞上走在斑馬線上，正要前往愛河看燈光秀的林男一家四口，其中37歲范姓妻子傷重死亡，林男肋骨骨盆腿部骨折，15歲大女兒雙腿骨折牙齒斷裂，13歲二女兒多處擦傷，意識清醒。

《爆料公社》27日晚間上傳4人遭撞最新影片，提供影片的網友表示：「看了好痛好可惡！OO全程錄到高雄假就撞死人的影片！看了心好痛！尤其聽到尖叫聲時！」。

影片中只見林男一家4口準備走斑馬線過馬路，因該路口並無號誌，左右來車不少，一家4口左右張望並走走停停，忽然BMW從畫面左下角出現，高速撞上4人，根本來不及反應，當場4人噴飛有2層樓高，畫面非常駭人。

驚悚的1分44秒影片PO上臉書爆料公社後，有網友直呼「太可怕了」、「天啊，人都飛出去了，酒駕仔應該要判死刑。」「那車速也太快了吧？」、「看了好心痛」；有網友則認為，「這麼寬的路，居然不設紅綠燈保護行人？」。