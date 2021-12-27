新竹市長林智堅27日晚間丟出震憾彈，發表聲明「不選大新竹市長」。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅27日晚間丟出震憾彈，發表聲明「不選大新竹市長」。（陳育賢攝）

政壇震撼彈！民進黨為竹竹合併升格，在國會提案修正地制法，被外界指為「因人設事」，並引發朝野大戰，新竹市長林智堅27日晚間8點突然舉行臨時記者會，發表聲明確定不選大新竹市長，希望能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，之後他仍會為爭取竹竹併而努力，與朱立倫的辯論戰帖也不會收回。

林智堅今晚在多位黨籍議員的陪同下舉行「不選大新竹市長」記者會，他強調，雖然自己不會參選2022的大新竹市長，但還是會繼續努力推動新竹縣市合併升格，他也請託所有縣民與市民，不要再繼續沉默了。

他說，「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沉默」，呼籲新竹縣市的鄉親一起大聲疾呼，「新竹要更好，我們要升格。」

而對於下一步，他還沒有去想這麼多，有媒體發問，若竹竹併不成，要不要到新竹縣發展？林智堅笑著說，不要這麼急的為他找工作，他現在沒有任何規畫，但會為竹竹併繼續努力是肯定的。

林智堅也重申，他今天上午對國民黨主席朱立倫提出的3問以及發出的辯論戰帖不會收回，只要朱立倫點頭，竹竹併與竹竹苗併的辯論大會隨時都可以開，他希望能透過君子的辯論，因為像這樣的公共議題，確實可以透過辯論的方式，來向國人同胞說明清楚。

至於不選的「意向」，林智堅表示，其實這幾天已有不選的想法，而不選這麼重大的決定，他當然有先跟蔡英文總統與行政院長蘇貞昌報告，總統與院長獲知後，都尊重他的決定，他也有再次的向他們報告，未來還是希望在府院及朝野立委、不分黨派共同支持之下，讓大新竹合併升格早日促成。

林智堅今晚發表聲明表示，經過連日思考，為了能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長。他說，希望他這樣的決定，能夠促使各在野政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。

林智堅指出，今年9月初他提出新竹縣市合併升格的倡議後，第一時間得到楊文科縣長的支持，相關民調也有近6成大新竹鄉親支持合併升格。

眼看新竹人擺脫長期發展困境的契機，已近在咫尺，可惜因為政黨立場的介入，讓縣市之間兄弟齊心的故事，蒙上政爭的陰影。

林智堅表示，他擔憂城市發展的契機，因為他的個人因素斷送，為了大新竹鄉親的福祉，他要透過宣布不參選2022大新竹市長的決定，促成在野各政黨，正視並支持新竹人渴望升格的訴求。

他強調，7年前，基於對故鄉新竹的熱情，在普遍不被外界看好之下，投入2014的新竹市長選舉，擔任市長這7年，他用盡全力改造新竹市，也因為對故鄉的不捨和在乎，今年9月提出大新竹合併的倡議，如今更基於對家鄉的疼惜，做出不選2022大新竹市長，以成全大局的決定。

他衷心希望，國民黨等在野各黨派，都能放下政黨利益，以國家戰略產業的發展，以及新竹縣民、市民福祉為優先，正視國家與城市發展的需要，共同促成大新竹合併升格。

林智堅強調，政治本來就是很單純簡單的道理，只要是對的事就值得用盡全力去實現。他始終覺得，政治本來就是很單純簡單的道理，只要是對的事，就值得用盡全力去實現。