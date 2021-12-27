台中市長盧秀燕27日出席東區育英國中育英堂落成啟用典禮，證實台積電2奈米已提出擴廠計畫，案子正在進行中。預估基地約100公頃內，除軍方與國產署土地，還有占地90公頃的台中高爾夫球場，但持有的興農集團是否釋出土地，家族成員尚未建立共識，若協調成功，徵收經費達238億元，據了解將於2023年動工，2025年投產，推升台中成為半導體產業重鎮。

中科剛轉大人邁向18歲生日，馬上獲「護國神山」大利多，台積電研議在台中設廠，相中台中高爾夫球場，還包括附近軍用與國產署公有地，目前正進行協商徵收作業。

據了解，土地持有的興農集團楊氏家族對釋出土地未拍板定案，家族成員有的傾向釋出土地，也有成員有「異見」，土地動向未建立共識，未來若協調順利，將由科學園區管理局作業基金啟動徵收，預計約238億元經費，在土地取得後，後續才能進行環評等作業。

立法院副院長蔡其昌表示，已針對國防部與國產署土地進行土地釋出作業，加強行政院作業效率，盡速核定台積電在中科設立2奈米廠作業，快速啟動徵收土地的進度，對未來電力是否足夠，市府應向台積電更多保證承諾。

盧秀燕表示，台積電高層日前曾到台中市拜訪她，也特別提到他們在台中有強烈的投資意願，他們認為台中的地理位置適中，天氣良好，容易吸引人才來就業，如招募順利可以創造7、8000人就業機會，總投資金額約8000億到1兆左右，台中市府表示歡迎也會協助。

盧秀燕也說，最近他們（台積電）已把案子提出來，不過因台積電會用很多的水與電，市府也請他提出水電計畫，怎麼達到投資的目的，又在水電的使用上，又能更綠色、更環保、更循環，中央跟地方政府都會非常重視。

市府與中科力促徵收台中高爾夫球場，台積電興建2奈米廠萬事具備只欠東風，如果土地順利取得，未來包括規畫、興建、試車等生產階段，據了解，台積電希望在2023年動工興建，2025年進入投產，只要4年時間。

中科今年營業額預估上看兆元，成為兆元科學園區，現在「護國神山」再加碼投資，可推升台中成為新的半導體產業重鎮。