Barbour X Engineered-Garments Loitery絎縫外套1萬3100元。

Canada Goose X Concepts X Bape三方聯名毛帽。

加拿大精品Canada Goose向來與街頭服飾品牌Concepts有著長期聯名合作關係，這次找來全新品牌Bape共同操刀設計系列商品，除了Canada Goose經典的派克大衣、飛行員外套外，也融入Bape經典的猿人迷彩ABC Camo、鯊魚連帽外套等等都驚喜現身。三方聯名不僅將各家精華濃縮，並共同打造出時尚奢華的禦寒系列單品，可說是時尚迷與潮流迷必收的神物。另外英國油布夾克品牌Barbour近幾季也動作連連，自2018年找上Engineered Garments聯名後便每季都會推出聯名款式，今年已是第五次合作，看的出來市場對雙方的聯名合作相當滿意，Engineered Garments由日本設計師鈴木大器於1999年創意，擅長美式工裝結合日式解構手法，設計風格相當強烈，而碰上來自英國的Barbour，便搖身一變成為混合三方文化底蘊的精彩作品。本季精彩風格則放在絎縫面料在Barbour布料上的呈現方式，透過雙方的聯名加承，打造不同的異國美學作品。