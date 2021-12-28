二○二○年新冠病毒席捲全球，幸好臺灣防疫有成。但那年冬天延後開學兩週，孩子度過史上最長的寒假，埋首3C世界中的孩子回神了嗎？

二○二一年夏天，臺灣又陷入病毒危機，全國防疫三級警戒持續許久，在停課不停學的情況下，孩子們大量使用網路設備遠端學習。緊接而來的暑假，孩子是否在網路世界中越陷越深呢？

現今3C及網路問題嚴重困擾家長，許多師長常問一個問題：「究竟什麼時候可以讓孩子開始使用手機或網路？」這個問題很難回答。因為我們身處數位時代，生活中充滿著網路及3C產品，孩子很難不接觸到，所以完全禁用絕非上策。

但如果你問我的是：「孩子何時可以開始接觸網路世界或使用3C產品？」我會說：「需要的時候就可以用。」

什麼是需要的時候？

例如，透過視訊電話與親人聯繫感情、進行線上課程、搜尋資料等，當然，這需要大人一定的引導與監管。你不可能永遠不讓孩子接觸網路或3C產品，因為這個世界的潮流會逼著孩子得接觸，得學會使用。

何時可以給孩子自己的手機？

不過，我想你真正要問的應該是：「我該何時給孩子自己的手機？」也就是孩子在什麼時間點可以擁有屬於自己的手機，而且是具有上網功能的智慧型手機呢？學齡前、小學、國中，或者高中以後？

到目前為止都沒有標準答案。而我只有一個原則：越晚越好！因為手機對兒童或青少年身心健康的傷害已經被許多研究證實了，但是再怎麼拖，你也不可能一輩子都不給他屬於自己的手機；而孩子長大了，也會自己存錢去買一隻來用。

究竟是否存在一個「孩子可以擁有自己手機」的明確時間點？當你這麼問時，只是在尋求心安而已。實際上，你根本問錯問題了！

你真正該問的是：「身為父母的我，準備好了嗎？」

你真正該問的是：「我準備好了嗎？」

沒錯！你是否準備好才是關鍵。我指的不是只有準備好買手機的錢，還有各種心理準備。包括：

（一）你是否可以接受手機給出去就拿不回來了？

（二）你是否可以接受或尊重孩子在手機裡的祕密？

（三）你是否已經與孩子約定好手機使用的規範了？

（四）你是否能在孩子與你討價還價時堅持底線？

（五）你與另一半對於孩子的手機使用上是否有共識？

（六）當孩子被限制使用手機而情緒失控時，你是否能接招？

（七）你是否願意陪伴孩子面對不能使用手機時的失望？

（八）你願意與孩子共同參與各種網路活動嗎？

（九）你是否能意識到自己其實想用手機監管孩子的行蹤？

（十）你是否能克制自己在孩子面前使用手機？

如果上述這些你都能做到，那麼什麼時機點給手機真的不是最大的問題。這裡頭最重要的，就是最後一點：大人是否能以身作則。永遠記得，孩子是看著大人長大的，大人怎麼做，孩子就怎麼學。你在家沒事就滑手機或者拿著平板追劇，卻要孩子放下手機去念書，說得過去嗎？

大人都做不到的事，憑什麼要求孩子做到呢？

連大人都做不到，憑什麼要求孩子？

每次在校園裡對老師演講，常被問到關於學生網路及手機使用氾濫的問題，老師們都相當困擾呀！他們問我：「該怎麼處理呢？」

我問：「你們很想知道怎麼做嗎？」

「想呀！」下面的人異口同聲。

「真的很想嗎？」我又問。

「真的很想！」這次更大聲了。

我笑了笑，說：「如果你們能在我演講的過程中，全程沒人滑手機、接電話，我就告訴你們答案！」有些人知道我在說什麼，但有些人，依然故我。

別忘了，大人怎麼做，孩子就怎麼學。當大人都做不到的事，是沒辦法要求孩子配合的！

(本文摘自《脫癮而出不迷網》/ 圓神出版)

【內容簡介】

3C網路是工具，而不是玩具，不需要把它當成洪水猛獸，避之唯恐不及；

把握教養核心，有時催油門，有時踩煞車，有品質的陪伴即是最終解方。

「再玩一下子就好！」

「為什麼同學都有手機，我卻沒有？」

「你們也在滑手機，為什麼我不行？」

「你們不給我上網，我就去死一死算了！」

如果你的孩子以死相逼，吵著擁有自己的手機；

如果他一碰到網路就「上得去，下不來」；

如果你用「因為你還小，等你長大就能用手機了」無法說服孩子……

當你翻開這本書時，你不再是孤軍奮戰，也不會手無寸鐵、孤立無援，相反地，你將擁有更多辦法，迎接數位時代無可避免的教養挑戰。

《擁抱刺蝟孩子》作者、最受師長歡迎的心理師──陳志恆老師籌備一年的最新力作，教導我們該怎麼建立數位教養的正確觀念、羅列出家長最常面臨的十三個孩子3C成癮問題，設身處地地提供最實際的解方，面對在「網海」中載浮載沉的孩子，我們都可以用溫和且堅定的方式，陪伴孩子脫「癮」而出。

陪伴孩子成長，很辛苦，但也很甜美；放下3C，認真凝視孩子，我們一起持續練習。

【作者簡介】

陳志恆

諮商心理師、作家、長期為青少年工作的心理助人者。

小時候立志當上教育部長，長大後只想開個快樂電力公司。內心住著不安分的靈魂，不學無術、愛湊熱鬧，寫作、演講、工作坊……什麼都來，巡迴各地心理成長講座／課程累積上千場。

在經歷近十年學校輔導教師生涯後，人生急轉彎，辭掉穩定的教職，離開校園，走入社區，遠大的助人夢正在開展中。

著有《此人進廠維修中》《受傷的孩子和壞掉的大人》《叛逆有理、獨立無罪》《擁抱刺蝟孩子》《從知道到做到》《正向聚焦》《你怎麼沒愛上你自己》等暢銷書。

學經歷：

國立彰化師範大學輔導與諮商學系碩士班畢業

中華民國諮商心理師高考及格（諮心字第002255號）

美國NLP大學認證高階訓練師（Master Trainer）

台灣神經語言程式學會（TBNLP）副理事長

減快身心積極療法訓練合格治療師

2018年博客來、TAZZE讀冊網路書店百大暢銷書作家

曾任國立彰化高商輔導教師、輔導主任

臉書粉絲專頁：陳志恆諮商心理師

個人網站：ListenPSY