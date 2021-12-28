關於「何時可以給孩子手機，而且是自己保管使用的手機？」這個問題，我的立場比較保守，在孩子法定成年前，都不該單獨擁有手機。而法定成年後，家長也要懂得放手，別管太多。換句話說，孩子在法定成年前，可以使用手機，但需要向家長申請，並在家長監管下使用。

當然，孩子每天可以擁有一段自由使用手機的時間，不論是用來娛樂或社交都好，但需與孩子充分討論時間限制並執行規範；而手機的主人是父母，絕對不是孩子。

給孩子專屬手機前的心理準備

只是，現在大多數的孩子，在國中時就有一隻自己保管使用的手機，而且有上網功能、網路吃到飽的比比皆是。要熬到孩子成年才給，似乎有些不近人情。而且孩子會吵，甚至發生親子衝突，很多家長為此感到掙扎。孩子們的理由一籮筐：

「我常要用手機寫作業、查資料，有自己的手機比較方便呀！」

「同學都有，我為什麼不能有？」

「我跟同學之間要靠手機聯繫，一定要有自己的！」

「沒有手機，我和同學就沒有共同的話題了！」

你覺得頗有道理，但就是有些擔心。該怎麼辦呢？如果你正準備幫孩子辦一隻自己保管使用的手機，請先做好心理準備：「給出去之後，就很難收回來了！」而且，由於手機已經是孩子「自己的」，所以，你將會很難限制孩子使用手機的時間與用途。

孩子的自我控制能力，是關鍵衡量指標

然而，多數家長很難熬到孩子成年後，才讓孩子擁有自己的手機；因此，這個難題的衡量標準是，孩子是否具備足夠的「自我控制」能力了？

健康上網的習慣是要從小練習的，在後面的篇章中，我會詳細提到如何從小培養孩子上網的自我控制能力。一方面，讓孩子在每天「上線——下線」的練習中，學會為自己踩煞車，提升自我控制能力；另一方面，父母可以就此評估孩子的自我控制能力如何，可以開放網路使用到何種程度。

若孩子時常無法在規範的時限內下線，或者假借查資料等名義，偷玩手遊、社群媒體或看影片，那麼，離孩子自行持有與保管手機，還有一大段路要走。當然，如果孩子到了青少年期，過去幾年的上網紀錄良好，大多都能遵守規範，上得去也下得來；同時，不因上網而排擠其他重要任務，如課業學習或人際關係，也許可以考慮讓孩子擁有自己的手機。

然而在這之前，仍需要與孩子充分討論、約法三章。例如：有限的網路使用流量、平日使用網路的時間限制，以及手機中的軟體安裝等，父母仍握有部分的主導權。

溫和而堅定地拒絕

讓大多數家長感到困擾的是，明明孩子自我控制能力不足，還不斷對著父母吵鬧不休。這時，父母有兩個常見的回應方式：第一，受不了孩子一再吵鬧，只能答應，但也要孩子允諾不可以使用過量；第二，與孩子交換條件，例如，課業成績達到什麼程度，就以手機做為禮物。

不管是前者或後者，最後的下場常是—孩子更加沉淪在手機網路中了，而父母一點辦法都沒有。為什麼？因為孩子還未具備足夠的自我控制能力呀！如果你不希望落得這樣的下場，請明確地拒絕吧！

與孩子溝通時，「溫和而堅定」是最高指導原則，也就是語氣溫和、態度明確，讓孩子知道，父母不會給就是不會給。而拒絕的步驟有三，第一，表達理解；第二，說明理由；第三，替代方案。

首先，可以這麼告訴孩子：「我知道，你很想要擁有自己的手機，同學都有，你沒有，你覺得很失落。」這句話，是說出孩子內心的期待與感受。接著說：「同時，我們觀察到你過去的上網紀錄，時常超出約定好的使用時間，顯然你的自我控制能力還有待加強。因此，我們得再觀察一陣子，再考慮是否給你辦手機。」這句話，是明確地說出拒絕的理由，讓孩子知道，要擁有自己的手機的標準是什麼，以及他需要努力的方向。

你不需要大動肝火，祭出威逼恐嚇：「你再吵，以後都不准上網！」或者，以類似翻舊帳的話語怒斥：「也不想想看你每次上網時間都一再超時，功課又爛得一塌糊塗。」只要溫和而堅定地拒絕就是了。

最後，與孩子討論你們會提供什麼有限的替代方案，滿足孩子平常上網做娛樂或非娛樂用途的需要。

當孩子為了手機威脅自殺時

比較麻煩的是孩子「以死相逼」。你也許在新聞報導中看過，孩子要求擁有手機，但被父母拒絕，於是從高樓縱身一跳，讓父母後悔莫及。而確實，也有些孩子會這樣說：「你們不幫我申辦手機，就代表你們不愛我，我去死一死算了！」試圖用自殺來勒索父母。

我得說，冰凍三尺，絕非一日之寒。孩子會為了得到一隻專屬自己的手機而以死相逼，肯定不只是手機的問題，而是親子關係早已破裂——長期惡劣、緊張、衝突或疏離。孩子把情感連結的需求轉移到其他面向上——網路世界就是最好的選項。有太多青少年告訴我：「連上網路之後，有人能理解我，有人能認同我，在虛擬遊戲中、社群網站上，能被喜愛、被肯定、被接納。我才不在乎現實世界的家人或朋友怎麼看我！」所以，他們當然不能沒有網路，而擁有一隻能自由使用，又能上網吃到飽的手機，是最好不過的了。

我希望你與孩子的關係不要走到這一步。而如果已經如此，也請把這個危機，當作修復親子關係的契機，重新與孩子連結上。我必須再度強調，高品質的親子關係，是避免孩子在網路世界中沉迷淪陷的最終解方。

妥協給出手機，肯定無法解決問題；改善親子互動關係，才是治本之道。

(本文摘自《脫癮而出不迷網》/ 圓神出版)

【內容簡介】

3C網路是工具，而不是玩具，不需要把它當成洪水猛獸，避之唯恐不及；

把握教養核心，有時催油門，有時踩煞車，有品質的陪伴即是最終解方。

「再玩一下子就好！」

「為什麼同學都有手機，我卻沒有？」

「你們也在滑手機，為什麼我不行？」

「你們不給我上網，我就去死一死算了！」

如果你的孩子以死相逼，吵著擁有自己的手機；

如果他一碰到網路就「上得去，下不來」；

如果你用「因為你還小，等你長大就能用手機了」無法說服孩子……

當你翻開這本書時，你不再是孤軍奮戰，也不會手無寸鐵、孤立無援，相反地，你將擁有更多辦法，迎接數位時代無可避免的教養挑戰。

《擁抱刺蝟孩子》作者、最受師長歡迎的心理師──陳志恆老師籌備一年的最新力作，教導我們該怎麼建立數位教養的正確觀念、羅列出家長最常面臨的十三個孩子3C成癮問題，設身處地地提供最實際的解方，面對在「網海」中載浮載沉的孩子，我們都可以用溫和且堅定的方式，陪伴孩子脫「癮」而出。

陪伴孩子成長，很辛苦，但也很甜美；放下3C，認真凝視孩子，我們一起持續練習。

【作者簡介】

陳志恆

諮商心理師、作家、長期為青少年工作的心理助人者。

小時候立志當上教育部長，長大後只想開個快樂電力公司。內心住著不安分的靈魂，不學無術、愛湊熱鬧，寫作、演講、工作坊……什麼都來，巡迴各地心理成長講座／課程累積上千場。

在經歷近十年學校輔導教師生涯後，人生急轉彎，辭掉穩定的教職，離開校園，走入社區，遠大的助人夢正在開展中。

著有《此人進廠維修中》《受傷的孩子和壞掉的大人》《叛逆有理、獨立無罪》《擁抱刺蝟孩子》《從知道到做到》《正向聚焦》《你怎麼沒愛上你自己》等暢銷書。

學經歷：

國立彰化師範大學輔導與諮商學系碩士班畢業

中華民國諮商心理師高考及格（諮心字第002255號）

美國NLP大學認證高階訓練師（Master Trainer）

台灣神經語言程式學會（TBNLP）副理事長

減快身心積極療法訓練合格治療師

2018年博客來、TAZZE讀冊網路書店百大暢銷書作家

曾任國立彰化高商輔導教師、輔導主任

臉書粉絲專頁：陳志恆諮商心理師

個人網站：ListenPSY