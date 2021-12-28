外商待遇普遍優於台商，有網友好奇不少台灣公司雖是世界前幾大的企業，但薪水卻總是比不上外商，引起網友們熱烈討論，有人點出，主要有2大關鍵原因，包括外商有賺錢且毛利率高及願意與員工分享獲利等，是造成待遇出現落差的主要因素。

該名網友在PTT論壇Tech-Job版上發文表示，外商都能給出台商1.5倍的薪水，雖然大家都說外商砍人不手軟，但台商資遣或惡意逼退也不在少數，好奇造成差距的原因，「不知誰能解答，為何外商能提供比較好的待遇，而台灣不行？」

網友們紛紛表示，「設點多半是看上市場或人力便宜，在當地人力較本國便宜的情況，當然可以開出比本國低但比當地高的薪水找人，外商不開高一點，誰要去？」、「台商養太多沒產值的高層，當然沒錢付基層的錢」、「因為給一樣的錢人家不會去外商啊，想要找好人才當然就是花多一點錢。」

此外，有過來人以2點分析背後原因，包括公司有競爭力能賺錢（毛利很高）及公司願意分享經營成果願意給高薪，「很多台商是競爭力低賺不到錢，而政府為了怕殭屍企業倒，所以有壓低匯率、砍勞工假等等舉措，讓企業成本變便宜苟延殘喘，但根本不利產業轉型，該倒不到。」

不少人持相同看法，「老闆的錢從來沒有少賺過 原因永遠都是第二種」、「其實就是台灣不重視人才啊」、「台灣老闆不肯給，不少老闆自己包小三開豪車，結果員工鳥薪水」、「外商也有很糟的啦，但台灣老闆真的比較難願意分享收穫」、「外商產品賣的比台灣高價阿，台廠沒幾個有抬價本錢的」、「外商沒有一定給比較高吧，但薪資結構比較好是真的。」