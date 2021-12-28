北愛爾蘭通報愈來愈多UFO事件。

北愛爾蘭民眾目擊「不明飛行物」（UFO）事件的次數暴增，今年共達8次，甚至有民眾聲稱「房間裡有外星人」，或是被外星人綁架。

英國新聞聯合會（PA Media）報導，今年北愛爾蘭警務處（Police Service of Northern Ireland）接獲民眾通報目擊UFO的事件次數暴增至8次，去年只有6次，2019年只有4次。

相關事件包括1月有民眾目擊太空船及閃光；5月有民眾目擊直升機後方有白色閃燈，同月底有民眾在空中看到奇怪的圓盤狀不明物體；7月一棟房子的監視器畫面出現奇怪畫面，另一處的空中則出現伴隨8道光的半球狀物體；9月甚至有民眾通報「房間裡有外星人」；10月一名患者堅稱自己被外星人綁架；最後一起事件發生在11月，民眾通報「天空出現不尋常亮光」。

北愛爾蘭警務處將UFO事件定義為以下幾種：不明飛行物、不明空中現象、空中的光線、以及外星人。

北愛爾蘭警務處指出，目前沒有針對任何一起通報事件展開調查。

過去為英國國防部調查UFO現象的波普（Nick Pope）表示，UFO目擊事件增加，有可能是因為疫情期間民眾待在家的時間變多了，因此目擊到以前沒注意過的現象。

另一個可能性是民眾有跟進美國的情況，他說美國國會愈來愈重視UFO現象，美國國防部也針對UFO現象採取相應措施。

他說這些措施都向民眾傳遞了政府嚴肅看待的訊息，可能讓民眾更願意通報不尋常現象。他認為實際上UFO的目擊次數應該會更多。