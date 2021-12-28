顏寛恒歷次參選立委與對手得票數資料表。註：2020年第10屆立委選舉前，台中市第2選區選區範圍包括大里區2個里(東湖里、西湖里)。(圖/陳友齡製圖)

台中市第二選區立委補選將於1月9日舉行投票，國民黨派出前立委顏寬恒，民進黨由前立委林靜儀迎戰，該區還另外有3名無黨籍候選人參選；5人當中，以顏寬恒與林靜儀對決最受矚目。顏家在該選區被視為經營已久，實力堅強，林靜儀雖是「空降」挑戰，卻有民進黨傾全黨之力相挺，更有不少綠營側翼在旁助陣。到底，顏寬恒有多少勝算？不妨先來看看上一屆顏寬恒「得票紀錄」。

顏寬恒最早是於2013年因父親顏清標入獄而參選，當時在台中市第二選區(沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰、大里2里)當中，其得票數最高的區域是沙鹿區，他在該區獲得1萬7296票；得票最少的區域是大里區，當年其得總票率為49.95%。而到2016年，顏寬恒再次參選立委，於沙鹿區獲得最高票，在該區獲得2萬2133票；得票最少的區域是大里區，獲得3161票，當年總得票率為46.65%

顏寬恒2020參選時情況丕變，在台中市第二選區(沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰)總共獲得10萬7766票，得票率為48.85%。該次選舉中，顏寬恒在各區得票數幾乎都輸給陳柏惟。

中選會於2021年10月11日公布第10屆立法委員（臺中市第2選舉區）陳柏惟罷免案結果，結果顯示，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。中選會指出，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

台中市選委會於2021年12月8日公布補選候選人號次抽籤結果，1號為台灣股票黨張烱春，2號為無黨籍林金連，3號為無黨籍李昇翰，4號為民主進步黨林靜儀，5號為國民黨顏寬恒。

顏寬恒2020年參選時對上遭到罷免的前立委陳柏惟，當時顏寬恒在各區得票均失利，最終在選戰中敗給陳柏惟。顏寬恒在老家沙鹿得票最多，當時獲得2萬6985票，但仍小輸給陳柏惟。

以下為《中時新聞網》特別整理顏寬恒近年參選得票數狀況：

2013年

沙鹿區：1萬7296票、得票率55.32%

龍井區：1萬4280票、得票率52.92%

大肚區：1萬0969票、得票率46.11%

烏日區：1萬1471票、得票率44.78%

霧峰區：1萬0624票、得票率46.44%

大里區：1817票、得票率44.22%

2016年

沙鹿區：2萬2133票、得票率47.82%

龍井區：1萬9297票、得票率48.08%

大肚區：1萬5323票、得票率49.41%

烏日區：1萬7039票、得票率43.64%

霧峰區：1萬6542票、得票率45.73%

大里區：3161票、得票率40.71%

2020年

沙鹿區：2萬6985票、得票率49.20%

龍井區：2萬2812票、得票率49.90%

大肚區：1萬7133票、得票率49.89%

烏日區：2萬1446票、得票率47.11%

霧峰區：1萬9390票、得票率48.26%