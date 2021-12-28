匯集交通、商業、消費等生活條件的桃園青埔地區生活圈發展迅速，近年重劃區建設發展到位，房價漲幅十分可觀。有網友在房屋交易網上發現，青埔物件開價從一坪40萬至50萬都有，哪邊才算合理價格？底下網友認為40萬勉強算合理，再往上不如買板橋。

1名網友在mobile01發文，近日翻看房屋交易網，發現青埔地區房價從40萬到50萬都有，耳聞有人說青埔房價已經超漲，但又有人說40萬只是「地板價」，但從交易網上看4至50萬都可見，「現在青埔的合理價位到底是多少？30萬？40萬？50萬？」。

貼文一出，底下留言回應稱青埔範圍很大，整個區域含外圍20至50萬都有，但目前50萬確實是天花板，要漲短期內可能有難度，不過也不會跌多少，「合理價位很難一概而論，建材有差異，成本也會有差異，當然售價就會不同」、「同一棟大樓，最貴跟最便宜的房子，單價至少差5萬以上，難道你會認為，條件最差那間房子價格最合理」。

但也有認為50萬真的太貴，不如另選其他地方，「40多萬還算OK吧？再貴的話不如買新北了」、「再貴可以買板橋了」、「現在看新一點的房子真的沒什麼40以下的了」、「30萬現在只有夢裡才有了」、「有預算考量就離高鐵遠一點吧，多個五分鐘路程直接省50萬以上」。