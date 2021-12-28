全台房價漲不停，政府連番祭出打房措施遏止房市炒作行為，不過效果仍不彰，但也並非「所有」房都漲不停。房產專家指出，常常被問到為何房價漲不停，自己家卻一直跌？專家舉陳幸妤豪宅多次掛售未果為例，最大的問題就是買錯房，分析「3種房」買了就等著吃苦頭，甚至是賠售。

房產專家Sway在臉書發文表示，從前總統陳水扁千金陳幸妤的台中七期豪宅為例，在房市一片火熱之際，實價登錄出現賠售資訊，賣方於2017年以5250萬總價入手，卻於今年9月以4800萬成交，賠售450萬元。

該建案曾創下每坪57萬的高價，如今房價直落，一度跌至每坪僅35.5萬的價格，而陳幸妤於10年前以8750萬購入，入手後多次求售未果，去年開價9880萬元卻找無買家，今年加價到1.08億出售，但至今依然不見買家。

Sway指出，這就就是賣不掉、加價賣、更賣不掉的案例，有時是捏造、有時只屬預售屋，但更多問題則是買錯房，Sway分析3種房最有可能發生上述行為。

第一、買到狀況不好的預售屋，原先預售階段都熱銷，可一到成屋狀況許多，如違建、品質糟糕、甚至是買一買居然公司沒收到錢；第二、地點不對，有些房價賣到很高，但就是無法帶動區域發展；第三、不好住，戶數多的社區不好管理，有些入住人數少，晚上甚至還有荒涼感，和白天看建物高大雄偉的樣子截然不同。